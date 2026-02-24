我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王治平近期的興趣是當獨角獸。（圖／IG@bingwang1961）

▲王治平當獨角獸的照片在社群引起熱烈反響。（圖／Threads@bingwang1961）

曾為伍佰、S.H.E、田馥甄等知名歌手製作專輯的金曲音樂人王治平近年鮮少出現在螢幕前，今年61歲的他近況曝光！日前社群Threads上一位光頭網友合照身後高樓大廈貼文爆紅，並寫下「成為獨角獸」，吸引近5萬網友搶著按讚，沒想到發文者就是王治平本人，讓許多網友紛紛笑瘋。王治平近日在Threads上傳一系列游泳照片，只見他站在泳池裡、拿著手機和身後入鏡的大樓自拍，並寫下「我總是不放過成為獨角獸的機會🦄」，多年來的光頭造型加上身後高聳大樓的避雷針，看起來確實就像獨角獸一般。王治平的貼文曝光後，吸引許多網友在留言區寫下感想，「邊看邊想好像王治平，結果真的是」、「這個比較像已經吃了6個精華的皮克敏」、「哈哈哈好像王治平，點進去ig，拉到下面看到彈吉他，才知道真的是王治平老師」、「想說怎麼那麼像王治平老師，結果真的是」，因為王治平的Threads帳號上並沒有寫著本名，因此許多網友都是抱著「這個人好像本人」的想法，才點進帳號，結果發現就是王治平本人，笑瘋許多人；另外也有網友表示王治平的女兒王若琳很有趣，現在才發現幽默感是遺傳的。王治平是華語樂壇重量級音樂製作人、作曲人與編曲家，長年活躍於流行音樂圈，對台灣流行音樂發展影響深遠，他擅長融合流行、搖滾與都會抒情風格，作品旋律細膩、製作質感成熟，深受歌手與市場肯定，他不僅打造多首傳唱金曲，也多次入圍並獲得金曲獎相關獎項肯定，在業界擁有高度評價，是兼具創作實力與專業口碑的代表性製作人之一。