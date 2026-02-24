我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮集團創辦人張榮發過世10年，高達上千億的遺產分配仍未落幕，二房之子、星宇航空董事長張國煒為加速由4名長榮老臣組成的遺囑執行人團隊分配父親遺產，決向法院出招聲請更換執行人，台北地院今日下午開庭，讓一向屬「冷衙門」性質的家事法庭門口擠滿大批媒體，法警拉起管制線維持秩序。張國煒搭乘LEXUS LM，在開庭前15分鐘抵達家事法庭，見到媒體大陣仗，脫口說出「你們是為我來的喔？」聽到記者問他為何出庭，他回答「法官請我來我就來」。張榮發生前立有遺囑，指定張國煒單獨繼承所有財產，引發大房三子反撲，提起遺囑無效訴訟，最高法院2024年判決張榮發遺囑有效。儘管如此，張國煒依然無法獨得遺產，必須扣除特留分。張榮發海外財產部分，張國煒已領到長榮巴拿馬國際649億元的海外現金股利；國內財產則是張榮發名下的長榮海運、長榮航空、長榮國際、長榮國際儲運4家公司的股票，從張榮發過世至今，現金股利已累積161億元，國稅局在去年（2025）最後一天核准遺囑執行人取得統編並開立聯名專戶。張榮發生前指定的遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源共4人都是長榮老臣，但張國煒認為執行進展太慢，向法院推薦前立委孫大千、安永聯合會計師事務所所長傅文芳，希望替換現有的遺囑執行人，因此北院傳喚張國煒出庭。