三星預計在台灣時間本週四2月26日凌晨2點舉辦新機全球發表會，預料會端出全新旗艦機三星Galaxy S26系列。但官方發表會都還沒舉辦，杜拜的科技YouTuber Sahil Karoul指稱已經買到Galaxy S26 Ultra白色版，其中更是大讚「防窺螢幕」功能相當實用。

▲杜拜科技YouTuber搶先開箱Galaxy S26 Ultra，對於內建「防窺螢幕」大讚實用度高。（圖／翻攝Sahil Karoul IG）
三星Galaxy Unpacked 2026發表會，預計會正式發表Galaxy S26系列手機，其中旗艦款Galaxy S26 Ultra，官方還沒發表竟被搶先開箱。來自杜拜的科技YouTuber Sahil Karoul 透露，他在當地實體店家購入全新 Galaxy S26 Ultra 白色版本。從曝光照片與影片可見，Galaxy S26 Ultra 外觀設計與前代相比有明顯變化，白色機身配色看起來更為純淨，背面改採左側垂直排列的相機島模組。

內建防窺螢幕媲美專業防窺貼

Sahil Karoul 在實測影片中，特別示範了 Galaxy S26 Ultra全新的Privacy Display 防窺螢幕功能，從影片可以發現，當手機維持一般顯示模式時，從正面或斜側角度看都能清楚看到內容；但一旦啟用 Privacy Display，只要視線不是幾乎正對螢幕，畫面就會明顯變暗、甚至近乎全黑，旁人站在側邊幾乎看不到任何資訊，效果非常接近市售的專用防窺保護貼。

有報導指出，三星先前已在預熱宣傳中暗示這項功能，並強調會讓手機本身就具備「內建防窺」能力，主打在通勤、咖啡廳或辦公室等公共空間，能減少他人從側面偷瞄螢幕的風險。該功能目前被認為是 Galaxy S26 Ultra 獨享，三星可能會把它當成 Ultra 等級獨家賣點，與更完整的相機、螢幕規格一同作為區隔基礎，其他同系列機型是否同步搭載，還是要等官方發表會公布。

▲YouTuber Sahil Karoul在X上Po出，實體門市有三星最新旗艦機。（圖／翻攝Sahil Karoul IG）
相機島設計增加新機辨識度

從這次杜拜實機曝光來看，Galaxy S26 Ultra 的白色款式成為焦點之一。外媒形容這個新白色版本比過去更「純白」，在金屬邊框與背蓋玻璃的搭配之下，整體質感偏向簡約乾淨風格，搭配重新設計的垂直相機島，視覺上比前一代更加俐落集中。

雖然目前尚未有完整規格表公開，但從外觀比例推估，Galaxy S26 Ultra 依舊延續方正輪廓與大尺寸平面螢幕定位，鎖定喜歡大螢幕、S Pen 與生產力取向的用戶族群。電量和S Pen的部分，外媒爆料指出，Galaxy S26 Ultra 將延續 5,000mAh 電池容量設定，同樣內建 S Pen，但是否會讓手寫筆的藍牙回歸，目前還沒有答案。外媒也提到，這台搶先開箱的 S26 Ultra 應為零售版本實機，而非工程機，因此其外觀細節應與之後正式開賣的量產版相當接近。

資料來源：三星、 Sahil Karoul


