三星預計在台灣時間本週四2月26日凌晨2點舉辦新機全球發表會，預料會端出全新旗艦機三星Galaxy S26系列。但官方發表會都還沒舉辦，杜拜的科技YouTuber Sahil Karoul指稱已經買到Galaxy S26 Ultra白色版，其中更是大讚「防窺螢幕」功能相當實用。
三星Galaxy Unpacked 2026發表會，預計會正式發表Galaxy S26系列手機，其中旗艦款Galaxy S26 Ultra，官方還沒發表竟被搶先開箱。來自杜拜的科技YouTuber Sahil Karoul 透露，他在當地實體店家購入全新 Galaxy S26 Ultra 白色版本。從曝光照片與影片可見，Galaxy S26 Ultra 外觀設計與前代相比有明顯變化，白色機身配色看起來更為純淨，背面改採左側垂直排列的相機島模組。
內建防窺螢幕媲美專業防窺貼
Sahil Karoul 在實測影片中，特別示範了 Galaxy S26 Ultra全新的Privacy Display 防窺螢幕功能，從影片可以發現，當手機維持一般顯示模式時，從正面或斜側角度看都能清楚看到內容；但一旦啟用 Privacy Display，只要視線不是幾乎正對螢幕，畫面就會明顯變暗、甚至近乎全黑，旁人站在側邊幾乎看不到任何資訊，效果非常接近市售的專用防窺保護貼。
有報導指出，三星先前已在預熱宣傳中暗示這項功能，並強調會讓手機本身就具備「內建防窺」能力，主打在通勤、咖啡廳或辦公室等公共空間，能減少他人從側面偷瞄螢幕的風險。該功能目前被認為是 Galaxy S26 Ultra 獨享，三星可能會把它當成 Ultra 等級獨家賣點，與更完整的相機、螢幕規格一同作為區隔基礎，其他同系列機型是否同步搭載，還是要等官方發表會公布。
相機島設計增加新機辨識度
從這次杜拜實機曝光來看，Galaxy S26 Ultra 的白色款式成為焦點之一。外媒形容這個新白色版本比過去更「純白」，在金屬邊框與背蓋玻璃的搭配之下，整體質感偏向簡約乾淨風格，搭配重新設計的垂直相機島，視覺上比前一代更加俐落集中。
雖然目前尚未有完整規格表公開，但從外觀比例推估，Galaxy S26 Ultra 依舊延續方正輪廓與大尺寸平面螢幕定位，鎖定喜歡大螢幕、S Pen 與生產力取向的用戶族群。電量和S Pen的部分，外媒爆料指出，Galaxy S26 Ultra 將延續 5,000mAh 電池容量設定，同樣內建 S Pen，但是否會讓手寫筆的藍牙回歸，目前還沒有答案。外媒也提到，這台搶先開箱的 S26 Ultra 應為零售版本實機，而非工程機，因此其外觀細節應與之後正式開賣的量產版相當接近。
資料來源：三星、 Sahil Karoul
我是廣告 請繼續往下閱讀
內建防窺螢幕媲美專業防窺貼
Sahil Karoul 在實測影片中，特別示範了 Galaxy S26 Ultra全新的Privacy Display 防窺螢幕功能，從影片可以發現，當手機維持一般顯示模式時，從正面或斜側角度看都能清楚看到內容；但一旦啟用 Privacy Display，只要視線不是幾乎正對螢幕，畫面就會明顯變暗、甚至近乎全黑，旁人站在側邊幾乎看不到任何資訊，效果非常接近市售的專用防窺保護貼。
有報導指出，三星先前已在預熱宣傳中暗示這項功能，並強調會讓手機本身就具備「內建防窺」能力，主打在通勤、咖啡廳或辦公室等公共空間，能減少他人從側面偷瞄螢幕的風險。該功能目前被認為是 Galaxy S26 Ultra 獨享，三星可能會把它當成 Ultra 等級獨家賣點，與更完整的相機、螢幕規格一同作為區隔基礎，其他同系列機型是否同步搭載，還是要等官方發表會公布。
從這次杜拜實機曝光來看，Galaxy S26 Ultra 的白色款式成為焦點之一。外媒形容這個新白色版本比過去更「純白」，在金屬邊框與背蓋玻璃的搭配之下，整體質感偏向簡約乾淨風格，搭配重新設計的垂直相機島，視覺上比前一代更加俐落集中。
雖然目前尚未有完整規格表公開，但從外觀比例推估，Galaxy S26 Ultra 依舊延續方正輪廓與大尺寸平面螢幕定位，鎖定喜歡大螢幕、S Pen 與生產力取向的用戶族群。電量和S Pen的部分，外媒爆料指出，Galaxy S26 Ultra 將延續 5,000mAh 電池容量設定，同樣內建 S Pen，但是否會讓手寫筆的藍牙回歸，目前還沒有答案。外媒也提到，這台搶先開箱的 S26 Ultra 應為零售版本實機，而非工程機，因此其外觀細節應與之後正式開賣的量產版相當接近。
資料來源：三星、 Sahil Karoul