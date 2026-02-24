我是廣告 請繼續往下閱讀

臺南市政府115年持續推動電動機車補助政策，一般民眾汰舊換新合併中央補助最高30,200元，中低收入戶36,200元；若為新購電動機車，一般民眾合併中央補助最高20,200元，中低收入戶26,200元；鼓勵市民善用年節紅包，輕鬆入手電車。市長黃偉哲表示，機車是市民不可或缺的交通工具，市府長期推動電動機車政策，115年補助方案延續幼幼、青年、偏遠地區及中低收入戶等專案，並擴大納入天然災害災損戶，讓補助範圍更全面，邀請市民把握年節好時機，換電車、過好年。環保局長許仁澤補充，凡設籍臺南市並申請汰舊換新或新購電動機車，皆享電池月租費補助，依車輛級距一次核發，重型7,200元、輕型3,600元。申請流程簡化，協助市民降低換車負擔，安心選擇低碳交通工具。環保局提醒，欲辦理汰舊換新補助之市民，需先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」完成申請，並務必於溫室氣體減量效益填選為「臺南市」。補助相關資訊：環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台，臺南市汰舊換新電動機車補助網。