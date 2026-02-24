我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕今天才開工，充分休息的她看來容光煥發，第一個公開行程就三度提起總統賴清德，先是就台美關稅建議賴赴立院報告時「即問即答」，接著在立院遷建議題喊話「別讓中部民眾失望」，最後還為新版《財劃法》一事，強調「全台灣的民眾都是賴政府的公民」。巧合的是，賴清德中午就在台中參加海基會的台商會，兩人原有機會近距離接觸，市府卻未派官員與會。一向是政壇不沾鍋的盧秀燕，施政滿意度連6年居高不下，卻在去年下半年聲譽重創，自從她眾望所歸卻決定「媽媽要留在家」不參選國民黨主席，噩運隨之而來，連辦爵士音樂節都會出現打錯燈光的「鬼媽媽」插曲，接著爆發非洲豬瘟，全國民眾半個多月沒豬肉吃，盧市府折損3名重要官員，也讓各界質疑她的危機處理能力。國民黨主席鄭麗文上任後，地方與黨中央為台中市長提名各彈各調，盧秀燕雖聲稱「我與鄭主席情同姐妹」，卻在兩人同框當天透過媒體喊話黨中央「希望1月底前有所決定，讓藍營支持者別再焦慮」，同場的鄭麗文冷回「先看1月16日協調結果如何再說」，最後黨中央定調3月底民調的過程，也被批評爭議一堆，被網友開酸兩人是「塑料姐妹情」。盧秀燕近幾個月休養生息，台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜相對聲勢看漲，外界討論盧秀燕距離2028越來越遠的同時，她卻悄悄布局訪美行程，掀起一波討論。據了解，盧市府雖將行程視為最高機密，但從美國在台協會（AIT）處長谷立言頻繁在台中出現，多少漏出一些蛛絲馬跡，有別於2024年出訪美西「就是六都市長級別的參訪行程」，3月出訪美東，拜會對象的層級可望提昇。盧秀燕昨天續請一天假，今（24）日是年後首度露面，媒體追著問這6天去哪了，她笑笑沒回答。短髮略做修剪、氣色比過年前更好，發言也一改前兩個月專注市政範圍的守勢，半小時內主動在3個議題提到總統賴清德，而非以往常提的行政院長卓榮泰，整個人滿血復活。有趣的是，賴清德今天中午到台中市參加海基會的「2026大陸台商春節活動」，相較於彰化縣長王惠美一向主動參與、不放過任何爭取中央資源的機會，市府原排定由副市長鄭照新參加，昨晚卻臨時取消行程。幕僚淡淡表示「沒接到主辦單位邀請」；記者在活動現場詢問，中市府是否派官員到場？接待人員也只說「沒接到相關訊息」。