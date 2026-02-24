我是廣告 請繼續往下閱讀

過年期間全台瘋刮刮樂、買彩券！然而，中獎畢竟屬於少數人的幸運，面對手中一疊疊沒中獎的槓龜彩券與刮刮樂，傑昇通信提醒，千萬不要隨意丟掉，恐因違反廢棄物清理法而面臨最高6千元罰鍰。民眾只要將未中獎彩券及刮刮樂拿至傑昇通信門市，就能立刻獲得200元的配件金，消費再加碼送一串衛生紙，讓沒中獎的遺憾轉化為小確幸。傑昇通信指出，目的在於將資源有效再利用，並緩解民眾沒中獎的失落感。許多民眾不知道彩券與刮刮樂的材質特殊，包含複合式紙質與塗層，若在處理過程中出錯，不僅造成環境負擔，若隨意丟棄路邊更會受罰，因此，傑昇通信發揮連鎖通路優勢，邀請民眾將手中沒中獎的實體刮刮樂或公益彩券帶至全台任一門市，不需要複雜的申請流程，只要憑這些「槓龜」紙券，即可在門市直接兌換價值200元的配件購物金，堪稱是開春以來最實用的環保回饋活動。這項舉措不僅讓原本要進回收場的紙張重新產生價值，也讓消費者在添購手機殼、螢幕保護貼或充電線等必需品時，能享有最直接的現金折抵。除了提供200元的配件購物金外，傑昇通信更將優惠力度提升到另一個層次，只要消費者持未中獎彩券至門市兌換購物金並完成消費折抵，將加碼贈送品牌專屬的「傑納瑞衛生紙」一串，內含六包抽取式衛生紙，這項贈品深受精打細算的主婦群與小資族喜愛，在通膨壓力下，生活物資的實質補貼顯得格外窩心。傑昇通信表示，一直以來以「價格透明、挑戰手機市場最低價」著稱，此次針對過年後的彩券回收活動，更展現了靈活的行銷策略與社會責任感。除了彩券兌換活動外，門市也持續提供一站式的電信服務，包括代繳電信帳單、舊機高價回收以及各大品牌空機的破盤優惠，許多消費者在到店持未中獎彩券兌換購物金的同時，也能順便諮詢最新的門號續約方案或新機資訊。傑昇通信強調，無論是都會區還是鄉鎮鄰里，全台民眾都能享受這波「廢紙變黃金」的限定好康。傑昇通信再次呼籲，只要是台灣彩券發行之實體未中獎彩券或刮刮樂，不論面額大小，通通都能拿到傑昇通信門市兌換200元配件購物金。不僅能避免因處理不當而產生的罰單風險，更能為自己換來高品質的3C配件與實用的衛生紙，建議民眾把握機會前往鄰近門市兌換，用最實際的購物金補貨手機配件之餘，還能順便帶走實用的生活物資，讓你的數位居家生活同步升級。