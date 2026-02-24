我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市新春送好禮！盧秀燕市長今（24）日宣布，為了讓台中的孩子吃得飽、學得好，市府將大幅升級營養午餐政策，不僅公立國中小全面免費，弱勢學生的補助範圍也擴大了！盧秀燕表示，教育是城市競爭力的根本，「再窮不能窮教育」是台中長期堅持的核心價值。為讓孩子吃得飽、學得好，市府自115學年度第1學期起全面實施公立國中小免費營養午餐，全市超過21萬名學生受惠；為進一步照顧公校體系外有經濟困難的學生，市府決定將私校及高中職弱勢生一併納入補助，減輕家庭經濟負擔，讓學習無後顧之憂。教育局說，本次政策比照市立高國中小學的弱勢生照顧措施，新增的補助對象同樣享有例假日及寒暑假的安心午餐券，確保孩子在非上課期間也能獲得基本飲食保障。教育局強調，台中市整體營養午餐政策一年所需經費預估近36億元。為展現對教育投資的決心，市府已超前部署，辦理追加預算12億元以挹注115學年度第一學期所需經費。後續將滾動檢討政策執行成效，透過穩定且優質的營養午餐政策守護學童健康，為台中孩子的未來奠定良好基石。