交通部中央氣象署今（24）日公布春季展望，指出西半部冬季雨量為24.3毫米，創1951年以來最少紀錄。水利署表示，目前全台水庫蓄水量因枯水期下降，但是全台還有32%至97%，其中以寶山水庫最低，但強調目前水情仍屬正常，不用過度擔心。氣象署報告，全台冬季今年冬季雨量為158.4毫米，累積雨量為1951年以來第5少；西半部冬季雨量為24.3毫，冬季雨量創1951年以來最少紀錄。水利署表示，因冬季降雨減少，加上農業春耕用水量大，因為水庫蓄水量下降屬於正常現象；目前全台灣水庫蓄水量為32%至97%，以新竹寶山水庫32%最低，而基隆新山水庫97%最多。水利署表示，據氣象署預估，3月至4月雨量偏少至正常，5月進入梅雨季，降雨量預測不確定性高。水利署也強調，2017年迄今累計增加263萬噸水源，相當於全台20%用水量，並強調透過伏流水、科技造水，以及全台灣南到北各地水資源鄉調度的「珍珠串計畫」可以克服現有水情。對於目前初進預估雨量偏少，是否可能出現水情變燈？經濟部次長賴建信表示，水情燈號是否有變化，將會依照水情會議檢討結果來做必要調整。接下來對挹注全台水庫最大挹注必須等到5月梅雨季。但即便去年平均降雨量399.2、將近400毫米，與氣候值440毫米相比無太大差異，但2024年反聖嬰年梅雨季降雨量只有251.6mm，今年同屬反聖嬰年，是否需擔心今年梅雨季降水量？對此，賴建信表示，中央氣象署4月將會進行梅雨季預測，屆時會比較清楚，但強調春雨還是相當重要，不僅是總量還是降雨時機，即便只有200毫米，如果可以均勻降雨都於調節都有幫助。對於今年水情展望，賴建信總結，氣候變遷要密切關注，但水庫枯水期慢慢下降屬於正常現象，目前新竹寶山、寶二水庫還有約1768萬噸，距離水情最嚴重時的1000萬噸還來得多，並強調現在仍有再生水廠、海淡廠及珍珠串計畫可以彌補氣候變遷的不確定性，「大家不要過分焦慮！」