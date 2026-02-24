星宇航空台北-布拉格航線將於明（25）日上午10:00即將開賣，開賣前夕，官方社群今日搶先釋出一支僅15秒的神秘前導影片，短短幾秒畫面立刻掀起社群討論。 外界猜測，星宇航空選定布拉格做為第一條歐洲航線，特別找來天后JOLIN擔任航線大使，為星宇航空量身打造全新版本的《布拉格廣場》，完成20年前未能親赴布拉格拍攝MV的遺憾。
影片中熟悉的《布拉格廣場》前奏旋律緩緩響起，亞洲流行天后-JOLIN蔡依林身穿星宇航空機長制服，步伐從容地走向星宇航空的飛機。JOLIN也同步在個人社群分享布拉格當地拍攝畫面，與星宇航空隔空呼應，影片一上線變引爆留言區：「不可能！神曲！！！」、「彌補當年沒有到布拉格拍MV了」，被外界解讀為即將公開的重大合作暖身，粉絲直呼「夢幻聯名」成真。
提到布拉格，最廣為人知的即是蔡依林2003年推出的經典作品《布拉格廣場》，紅遍華語樂壇二十多年，歌曲以捷克首都布拉格為靈感創作，描繪對於異國風情的浪漫想像，而當年MV其實是在台灣拍攝，其中「布拉格廣場沒有許願池」的美麗誤會更成為歌迷們多年熱議的話題。
