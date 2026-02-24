我是廣告 請繼續往下閱讀

▲定延在泡泡抱怨自己吃飯被店員趕出門的經驗。（圖／翻攝自Threads）

Netflix實境生存節目《黑白大廚：料理階級大戰》為最近討論度最高的美食節目之一，第一季節目中邀請韓國100名廚師展開烹飪階級戰爭，其中餐飲界20位的菁英主廚稱為「白湯匙」；80位無名廚師「黑湯匙」展開廚藝對決，廚師們在登上節目後自家餐廳瞬間爆紅，成為排隊名店。TWICE成員定延日前在付費粉絲平台「bubble（泡泡）」抱怨，表示自己預約了黑湯匙廚師在紐約開的豬肉湯飯店「Okdongsik」，沒想到到了現場、坐下後，卻被店員以「店裡沒有提供訂位服務」理由趕出店，讓她傻眼至極。定延在泡泡分享自己在美國紐約吃《黑白大廚》餐廳「Okdongsik」的經驗，「因為很想嘗試Okdongsik，所以特別訂位、準備打算在當天開門時間去吃，然而在我坐下後，拿著菜單選餐的時候，卻被店員告知你必須出去」，表示自己為了吃這間店還事先訂位了，不過坐下後卻被店員給趕出場。定延接著寫下自己無法順利吃到飯的理由，「他們告訴我沒有接受事前預約，那為什麼要繼續打開訂位系統呀！！！！！！！！」一連使用了多個驚嘆號表示自己的無奈，因為自己想都沒想到特別訂位、抽空去吃的餐廳，居然壓根就沒有接受自己的訂位，讓她非常傻眼。Okdongsik創辦人是《黑白大廚2》黑湯匙廚師之一，主打韓國傳統湯飯、餃子料理。而定延的抱怨文在網路上曝光後，也掀起許多粉絲為她抱不平，「竟然把定延趕出餐廳，已留下一星好評」、「定延最近怎麼這麼慘，活動被取消，被餐廳趕出去」、「這家店的老闆是黑白大廚2黑湯匙來著」、「我到底看了什麼」，許多粉絲認為既然都已經讓定延坐到店裡，就算搞錯了訂位也應該服務完客人才行，而不是莫名其妙把定延趕出店，因此紛紛到店家的Google地標寫差評，不過目前評論已經被刪除，無法查看粉絲所留下的差評。