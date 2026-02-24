《惡靈古堡》系列睽違5年再度發布的正傳《惡靈古堡9：安魂曲》將在2月27日推出，不過遊戲上市前，疑似實體版提前偷跑，網路上出現大量未經授權的實機遊玩影片，甚至涉及關鍵劇情、主角結尾，CAPCOM近日也罕見發出嚴正聲明回應，知名遊戲製作人神谷英樹也在社群上開轟。
《惡靈古堡9》外流被瘋傳 CAPCOM不忍了
CAPCOM在公告中提及，有許多段疑似以不適當手段獲取《惡靈古堡9：安魂曲》遊玩的影片，為了讓期待本作的玩家都能享受最完整的體驗，請不要在遊戲正式發售前，於影片分享平台或社群媒體上公開或上傳相關的遊玩影片。
CAPCOM強調，遊戲發售前上傳此類影片，不僅構成侵害版權，也有損其他玩家期待遊玩的心情，官方目前已採取刪除、警告等的嚴正措施，也希望玩家們避免觀看及分享。
神谷英樹怒罵洩密仔：這輩子再也無法玩遊戲
過去曾擔任《惡靈古堡》初代的系統企劃、《惡靈古堡2》的監督神谷英樹也維持一貫的大砲個性，他透過X發文直言，當年製作《惡靈古堡 2》時，後期劇情也曾被八卦週刊偷拍爆料，對製作團隊來說感受相當不好。
神谷英樹痛罵「為了你個人自私的滿足感，踐踏了期待遊戲的玩家心情，也破壞了傾盡心力製作的創作者的心血，這種破壞所有人幸福、令人唾棄的行為，簡直罪該萬死，詛咒你這輩子再也無法玩遊戲。」
《惡靈古堡 9：安魂曲》（Resident Evil Requiem）是由 CAPCOM 推出的系列第九款正統主線新作，預計2026年2月27日上市，本作採用「雙主角制」，並系列經典舞台「拉昆市」為核心，開放玩家在第一人稱與第三人稱視角間自由切換，結合探索、解謎與資源管理，回歸生存恐怖本質，同時保留緊湊的動作節奏，成為系列30週年的重要作品。
劇情方面，《惡靈古堡 9：安魂曲》包含全新角色，FBI 技術分析員「葛蕾絲・艾許考福特」，以及系列人氣角色「里昂・S・甘迺迪」，兩人將在調查連環死亡事件的過程中，逐步揭開與拉昆市災難相關的過去真相。官方指出，副標題「安魂曲」象徵為逝去的人事物與歷史傷痕奏出的輓歌，也暗示本作將在情感層面與系列世界觀上，帶來更深層的回顧與轉折。
