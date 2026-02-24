我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川宣布將於2月底請辭，正式投入新北市長黨內初選戰局；而早已表態參選的民眾黨主席黃國昌，昨（23）日接受網路節目專訪時竟表示，他也不排除「加入李四川的團隊」，此話一出，立刻掀起政壇議論紛紛。對此，政治工作者周軒狠酸，柯文哲就不曾說過「不排除加入侯友宜的團隊」，而黃國昌之所以脫口說出這一句話，就是因為民眾黨給不了他要的。周軒表示，一樣是黨主席，柯文哲從來沒有說過「不排除加入侯友宜的團隊」，但是黃國昌說「不排除加入李四川的團隊」，這代表什麼？柯文哲至少還把民眾黨放在自己心上，知道身為黨主席代表的是黨的格調。「黃國昌就不一樣了，他從頭到尾只有想到自己。」周軒直言，所以黃可以毫不遲疑的說出「加入對手的團隊」，至於為什麼要這樣子？也不難猜，因為民眾黨給不了黃國昌要的。回顧黃國昌23日接受媒體人朱凱翔網路節目專訪，當主持人問及，如果李四川真的被徵召，是否不排除加入對方的團隊？黃國昌則說：「當然啦，但還是要尊重當事人的意願。」他更加碼透露，自己和侯友宜、李四川其實都有聯繫，大家都充滿誠意跟善意，李四川也有主動打電話給他，態度非常客氣，稱讚其有很多想法很棒，看什麼時候可以交換意見。