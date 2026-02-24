不少民眾應該有過手機響起，但才剛接通或響不到一聲就掛斷，根據Gogolook 旗下的數位防詐App Whoscall 今（24）日發布的「2025 年度防詐報告」指出，一接就掛其實是詐騙集團在進行「探路」，且這類電話在台灣一年竟逼近 800 萬通，民眾應該更加謹慎。
「一接就掛」竟是詐騙前兆
根據 Whoscall 最新發布的報告指出，為詐騙探路的「一接就掛」電話，包含「響一聲就掛」及各類異常通訊手法，其年度通話辨識量逼近 800 萬次，高居全台所有騷擾電話的「第三名」。
Whoscall 解釋，這類電話主要是詐騙集團利用自動撥號技術，用來確認「這個門號是否真的存在且有人使用」。Whoscall示警，如果民眾發現自己近期頻繁接到這類「一接就掛」的電話，千萬別掉以輕心，因為代表門號可能已經淪為詐騙集團眼中的「活躍名單」，接下來，詐騙集團就會開始針對這些活躍門號，發送各種貸款、投資等不明訊息，民眾後續務必加倍警惕。
全台騷擾電話排行榜出爐：「民間借貸」奪冠
除了「一接就掛」之外，報告也同步公開了台灣民眾最常接到的騷擾電話類型。高居榜首的是「金融借貸」類，累積高達 1459 萬通辨識量。進一步分析發現，這些來電多半來自民間融資、車貸及高利貸等非銀行體系，頻率甚至比正規銀行貸款414萬通高出3.5倍，顯見非法定金融機構的行銷活動遠多於正規貸款。
而排名第二的則是具有明確行銷目的的「產品推銷」，包含茶葉推銷、房屋仲介等，通話數高達1035萬次。至於其餘的騷擾電話來源，則依序為「保險推銷」152 萬次及「交友聯誼」56 萬次。
台灣整體詐騙量大減逾3成
雖然騷擾與探路電話依然讓人心煩，但Whoscall 報告顯示，2025 年台灣的電話和簡訊詐騙總數約2500 萬則，較前一年大幅減少了36.97%，是亞洲各國中降幅最明顯的地區。不過雖然傳統電話與簡訊詐騙減少，但詐騙集團的手法正逐漸轉向數位連結，其中「惡意軟體 / App 下載」與「網路釣魚網站」合計佔全部可疑連結已超過六成，提醒民眾在點擊任何不明連結，或是收到各類看似制式的「繳費通知」時，應優先透過官方 App、帳單或客服專線查證，以免落入詐騙圈套面臨盜刷風險。
資料來源：Whoscall
