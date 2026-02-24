信義房屋不動產企研室統計近5年預售屋實價登錄狀況，這波預售景氣最高峰落在2024年，共有13萬件，不過2025年大幅量縮至4.2萬件，年減幅達68%，也是預售即時揭露以來的新低量，若以區域表現來看，雙北相對還能維持人氣，至於近年高科技帶動的房市熱區，則已進入房價高漲過後的盤整期。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北有自用買盤，預售市場仍維持量能，中南部則因打炒房政策，受到嚴重影響。
雙北自用撐盤 中南部買氣衰退
曾敬德表示，雙北市早期是房市領頭羊，但雙北以外的區域在半導體業投資等利多帶動下，房價漲幅把雙北拋在身後，不過漲多就是最大利空，當房價短期快速大漲過後，在政策引導之下，市場已經沒有不買會更貴的預期，非自用退場自用買盤也顯得猶豫，因此去年雙北以外量縮幅度比雙北明顯，雙北則是還有自用撐盤，加上去年北市還有輝達議題帶動區域買氣，預售市場還能維持一定量能。
統計顯示，雙北市預售這波明顯表現較為穩定，台北市2025預售揭露4115件，年減幅僅38%，新北市預售揭露9611件，年減幅僅49%，相比之下，中南部（台中、台南、高雄）與新竹的年減幅都在7到8成。說明在預售買氣退潮、信用管制收緊時，「蛋黃區」的保值性與剛性需求發揮了支撐作用。
中南部預售緊縮 有優點才能順銷
至於2024年中南部的預售買氣暢旺，台中2024年揭露高達2.6萬件，新竹、台南與高雄市，都受到科技業投資加上新青安後的房市熱潮，預售交易在2024年寫下4年新高，當政策如房貸緊縮、第七波信用管制精準打擊非自用行為時，買氣觀望狀況也最為顯著。
曾敬德表示，面對景氣快速轉變，房市轉為個案表現，現在要很多優點的案子才容易順銷，包括價格合理、捷運站、平面車位、一定規模的基地、品牌建商，甚至有些還會搭配容易付款的方式吸引消費者，開發商現在不僅是要想辦法端出牛肉，現階段還相當考驗開發商的籌資能力。
資料來源：信義房屋、實價登錄
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
