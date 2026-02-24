我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗局勢升溫，已有多國紛紛呼籲在伊朗的民眾盡快撤離，觀察美國國防部動向的「五角大廈披薩指數」備受關注。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日接受媒體訪問時開玩笑表示，他或許會在某個周五晚上隨機訂一大堆披薩，「如果看到達美樂有一堆訂單，那可能是我用App訂的。」赫格塞斯在周日接受福斯新聞訪問時，被問及「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report）的相關帳號及說法，赫格塞斯表示自己知道這個帳號。該帳號在社群平台 X 上運作，專門追蹤美國軍事中樞附近披薩店的活動情況。赫格塞斯坦言，「我曾經想過在隨機的某個晚上大量訂披薩，讓大家摸不清狀況。例如某個星期五晚上，如果你看到一堆達美樂的訂單，那可能只是我在用 App 下單，讓整個系統亂掉，好讓大家保持警覺。我們會觀察所有指標。」「五角大廈披薩指數」是透過 Google 地圖上的熱門時段數據來監測五角大廈及其他主要軍事設施附近披薩店的活動。若晚間或深夜活動突然激增，代表著五角大廈內官員比平時更晚下班，這可能暗示即將或正在發生軍事行動。在 6 月 12 日以色列對伊朗發動重大攻擊的消息曝光前數小時，五角大廈披薩報告的X帳號便指出，當晚約 7 點左右，五角大廈附近四家披薩店的 Google 地圖活動數據出現激增，顯示軍方領導人留守崗位，監控事態發展。赫格塞斯則強調，國防官員非常清楚這類開源資訊的存在，他也強調，美國針對伊朗的「午夜之錘」行動之所以成功，是因為理解開源資訊，也理解機密資訊。知道大眾與其他人如何試圖監視動向，他們在許多敏感地帶上都有所掌控。透過披薩外送情況來追蹤軍事動向的觀察可追溯至數十年前，1989年美國入侵巴拿馬（正義之師行動）的前一晚，送往白宮和五角大廈的披薩數量大幅增加，成為民間觀測到戰爭爆發的早期訊號；1991 年 1 月，在華盛頓擁有 43 家達美樂門市的業者米克斯(Frank Meeks)曾告訴《洛杉磯時報》，「新聞媒體未必知道什麼時候會發生大事，因為他們在睡覺，但我們的披薩外送員凌晨 2 點還在外面奔波。」他指出，1990 年 8 月 1 日晚間，CIA一晚訂購了 21 個披薩，創下當時單晚紀錄，數小時後，伊拉克軍隊入侵科威特，爆發波斯灣戰爭。