我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川將於2月底請辭，投入新北市長選戰。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌昨日接受網路節目專訪時表示，就他所知國民黨預計在3月的第二個禮拜會正式徵召李四川參選新北，他也不排除加入李四川的團隊，引發外界關注黃國昌是否會擔任李四川的副手。對此，黃國昌今（24）日表示，他並沒有要退選。民眾黨秘書長周榆修澄清，沒有當副手回事，外界對黃國昌的話有一點超譯，而且黃國昌很早就把話講死，說不會當李四川的副市長。民眾黨立院黨團今日上午舉行「事前黑箱 事後鴕鳥 違法關稅 盡速審查？！」記者會，黃國昌與民眾黨立委一同出席。會後媒體詢問網路節目專訪說「不排除加入李四川團隊」一事，黃國昌說，昨天在那個廣播節目上面的直播，所有的內容都很清楚的反應出來，他強調3個階段，第一個共同政見，第2個政黨合作的協議，最後才會進入到有競爭的時候，要怎麼解決組成最強團隊的問題。黃國昌說，他昨天在廣播節目上面說得非常地清楚，但是讓他覺得很意外的事情，竟然有媒體說，「我不選了」。 他昨天從頭到尾看完了整個訪問的內容，他不知道怎麼會有媒體可以惡意下標成這個樣子？ 讓我非常非常的驚訝。 這已經不是新聞倫理跟新聞專業的問題了，這也不是識字能力的問題啊。 這個是為什麼我會這麼惡意的去編造這個假新聞的問題。」所以他昨天晚上特別在直播的時候，表達過非常強烈的遺憾。周榆修今日中午接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，周榆修表示，外界對黃國昌的話有一點超譯，而且黃國昌很早就把話講死，說不會當李四川的副市長。他說，政黨合作是要開大門、走大路，新北的合作，他主張要全民調，包含民調公司有幾家、市話佔多少等技術性問題，甚至在比民調之前，雙方要先進行政見發表會，讓新北市民清楚李、黃的市政願景。另外，過年期間黃國昌的行程滿檔，但也引來不少民眾嗆聲「超速仔要選到底」等爭議。周榆修認為，不管這件事是否有計畫或是從眾效應，這時候賴清德總統要展現雍容大度，「他應該要出來制止這樣的行為」。他說，這種撕裂社會的行為，不應該被不應該被允許的。