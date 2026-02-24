不管抹茶飆漲，台灣人仍愛吃抹茶，最新抹茶季買一送一優惠來報到！亞尼克表示，2026年攜手日本「堀井七茗園」推出「京都宇治茶季」，從生乳捲、蛋糕共17款新品，推薦極濃宇治焙茶加量1.5倍、還有脆皮巧克力、草莓切片；和茶手搖飲料侍茶匠西門町全新形象新店開幕，宇治抹茶買一送一、送燈箱磁鐵與鑰匙圈優惠一次整理。
亞尼克：京都宇治茶季17款新品！焙茶加量1.5倍、脆皮巧克力推薦
亞尼克今年攜手日本「堀井七茗園」，選以六百年唯一遺產茶園守護者、100%依循古法研製的宇治一番茶入饌，推出2026「京都宇治茶季」17款新品。新品包括無麩質「雪天使抹茶生乳捲」699元、YTM限定「生乳捲BUBU切片組-宇治茶」596元，最推薦焙茶粉加量1.5倍的「極濃宇治焙茶生乳捲」699元、以及入口即化的「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」799元、「宇治抹茶鮮莓生乳捲切片」175元。
這次還有7-11通路限定「宇治抹茶蕨餅生乳捲」700元（3月16日開賣），「北海道黑酷曲-宇治抹茶」595元、「宇治金時抹茶奶酪」135元、「法式甜甜圈泡芙-宇治抹茶」155元、「北海道泡芙蛋糕-抹茶蕨餅」80元等新品。
搭配限時回歸「黑金宇治抹茶生乳捲」750元、常態熱賣「宇治抹茶生乳捲」699元，還有「巴斯克生起司-宇治焙茶」780元、「巴斯克生起司-宇治抹茶」780元、「茶之森宇治抹茶派-8吋切片」268元、「宇治抹茶生．磅蛋糕」128元、「迷你巴斯克-宇治抹茶」369元，即日起至4月30日於全通路期間限定販售。
另外，亞尼克YTM蛋糕販賣機限定的「生乳捲驚喜盲盒」，即日起至3月31日，全台66站點開搶「特黑巧克力生乳捲」、「焦糖瑪奇朵生乳捲」，還放入最新「極濃宇治焙茶生乳捲」及「香菜花生生乳捲」，每盒420元、最高現賺279元（預計每1-2個月進行口味更換）。
侍茶匠：買一送一、送燈箱磁鐵！西門町新店開幕優惠
和茶手搖飲料侍茶匠，2026年以「
新和茶美學」為主軸歡慶品牌升級，不只將西門形象店打造為沉靜純粹的侍茶空間全新亮相，飲品菜單也全面更新；「日式銘茶」主打金禾蕎麥、 玉露玄香、冬露玄香、桂花金麥55元、焙香歐蕾75元等職人銘茶，「極上宇治抹茶」 則有宇治抹茶歐蕾85元、蜜調抹茶歐蕾、柚韻抹茶歐蕾85元、 桂香抹茶歐蕾90元，多款現場手刷30秒才完成的抹茶新品，值得一喝。
侍茶匠西門總店全新形象店三大開幕優惠：
◾️2月25日至3月3日連續7天，購買「日式銘茶」、「極上宇治抹茶」
系列飲品，享「買一送一」優惠。
◾️2月25日至3月8日期間，
消費滿149元並於社群打卡就送「燈箱磁鐵、和風鑰匙圈」二選一。
◾️完成指定任務玩小遊戲，即送單品茶一杯。
侍茶匠 西門總店 店舖資訊
地址：台北市萬華區昆明街108號
時間：週一至週日11:00–22:00
電話：02-2515-2259
資料來源：亞尼克、侍茶匠
