▲「黃金世代」戰友田壘、陳世念與曾文鼎親臨現場。（圖／記者林調遜攝）

台灣籃球傳奇「野獸」林志傑的職業生涯正式進入倒數。台北富邦勇士球團今（24）日為他舉辦引退記者會，現場不僅正式宣告4月11日、12日於台北小巨蛋舉辦引退賽，更邀請到「黃金世代」戰友田壘、陳世念與曾文鼎親臨現場。在回顧超過20年的籃球路以及提到家人支援時，一向強悍的林志傑罕見展現感性一面、哽咽痛哭，甚至無法完整言語，讓全場動容。在記者會的訪談環節中，林志傑談到一路以來支持自己的家人與球迷時，情緒瞬間潰堤。他拿起衛生紙不斷拭淚，哽咽到許久說不出話，面對眾人的期待，他最後只能紅著眼眶留下一句：「感覺我講不太出來。」所有想說的話，將留到引退賽當天再對大家傾訴。對於本賽季進入後半段的心情，林志傑表示：「我覺得因為現在已經一半了嘛，又年後了，所以賽季也剩11場比賽，然後當然比賽越來越少，當然就是因為感覺也要就是結束嘛，所以我覺得可能在後面的心情，會更明顯一點，然後更重一點。」談到身體狀況與最後的願望，林志傑強調：「主要就是保持健康，然後可以就是打完今年就是每一場的比賽，然後可以幫助球隊就是每一場勝利，然後達到最後的目標，這是我現在最想做的一件事。」他也坦言，希望能為失去兩次冠軍的遺憾畫下句點：「希望就是今天，就是可以有個完美的結束，也可以讓我自己有更深的回憶，希望自己還有就是團隊可以共同的努力，然後就是全力以赴的把今天的冠軍贏下來這樣子。」對於支持他 20 幾年的球迷，林志傑充滿感激。他認為球迷的歡呼聲是他打到這個年紀最大的動力：「這是在我這個年紀，一直讓我在球場上很大的動力。打到這個年紀，我覺得很多就其實就是靠很多的堅持跟努力，在球場上更多人支援你，然後推動你在球場上持續的拚，持續的不要放棄每一個階段，然後拚搶每一球。這也是很棒的，對球迷就是最大的回饋跟互相的支援。」最後他不忘展現「傑哥式」的幽默，向球迷致歉：「在這裡感謝你們一路以來的支援，雖然每次都給你們臉色不是很好看，但這就是我好不好，請你們原諒我。」「黃金世代」隊友的出現是成為記者會的另一個高潮。田壘看著老戰友準備退休，開玩笑地說：「剛剛停止了26年，就是在我心裡就覺得，其實傑哥在這後面這幾年打球，我回到臺灣這幾年，就是一直都是在場上很拚。那剛看到說26年，我想一想覺得說，要不要拚個30，湊個整數，看會不會比較好一點？」田壘感性地補充：「我也看不出來，他到底為什麼要退休，點到底在哪裡，也看不懂。一直就是很祝福他，就是不管在球場上，或是離開了球場，都會有很好的表現。」與林志傑併肩作戰最久的陳世念，則分享了兩個不為人知的場下故事。他回憶兩人在冠軍賽扭到後曾一起去國術館「放血」：「醫生那時候一開始沒有準備手套，後來拿出手扒雞的手套戴上幫我們放血的時候，我們心裡是有點緊張，但是我們為了隔天那場比賽，大家都很拼命。」他還爆料有次因為失誤在休息室哭，林志傑進來不但沒安慰，還嚴肅地罵他：「是不是男子漢啊？」陳世念笑說：「我知道那是傑哥激怒我的方式，這就是傑哥，他個人獨特的魅力。」最後，曾文鼎也為好哥們發聲：「傑哥真的辛苦了啦，打了這麼多年。他在場上不管是訓練還是比賽，他永遠是最投入的那一個。大家不要這麼傷心，還有11場球，那我覺得我們就大家，就這11場球，大家一起全力進場去幫傑哥加油。」