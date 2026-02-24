我是廣告 請繼續往下閱讀

▲施振榮（左3）出席《下半場練習生》第2季開播記者會，談及台積電趨勢樂觀以待。（圖／公視台語台提供）

台積電別收手！施振榮談台股：還有發展空間

▲《下半場練習生》第二季將於本月27日起，每週五晚上9點於公視台語台首播。（圖／公視台語台提供）

台積電還會漲！現年81歲、宏碁集團創辦人施振榮今（24）日偕夫人出席公視台語台《下半場練習生》第2季開播記者會，長期擔任台積電董事的他，談到近日台股強勢上漲，如今台積電更飆到1965元，施振榮樂見繼續漲幅：「還有很大的發展潛力！」也透露現今手上股票多到數不清，因此平時也沒在看盤，「股票都是不動產，我是不買賣股票的，只拿股利」，聽得在場眾人驚呼。施振榮長期擔任台積電董事，退休至今22年，首度參與實境節目《下半場練習生》，以不同身分面對外界，今記者會上不免俗被問到投資理財相關議題，尤其台積電現今飆到1965元，施振榮直呼：「我覺得還是有很大的發展潛力」，進場空間相當大。施振榮也被問及手上有幾張股票？他笑說：「我不曉得有幾張耶，多到數不清，我都是從宏碁換來的」，表示自己鮮少買賣股票，獲利來源都是來自股利，因此平時也沒在看盤，「股票都是不動產，我是不買賣股票的，只拿股利」，聽得在場眾人驚呼。針對日前美國總統川普對全球課徵15%關稅，台灣農產品有31項被排除關稅豁免，施振榮表示，台灣農業比電子業還有趨勢，「台灣農業在世界上是非常強的，台灣的能量沒有國際化就浪費掉，台灣能量這麼大，沒有國際上創造價值，實在太可惜了。」另外，施振榮也談到退休後生活節奏，一有空就看戲、聽音樂會，生活充實豐富，與夫人攜手走過的人生下半場，滿懷感謝地表示，從創業到退休妻子皆陪伴左右，享受平凡卻踏實的幸福，強調退休只是轉換舞台，持續享受人生，才是下半場真正的意義。