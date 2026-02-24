我是廣告 請繼續往下閱讀

「萬年總召」柯建銘今（24）日順利交棒給立委蔡其昌，對此在柯建銘身旁擔任幕僚10年的新竹市議員參選人戴振博表示，觀察過去外界給總召的負面標籤，幾乎不太會去辯解，「他知道那是政治的成本」，與其浪費時間澄清，不如把力氣放在重要的事；為確保議事順利，自己常陪著總召在議場前排隊，一路坐到天亮，印象很深某個悶熱的夜晚，原本不怕蚊子的總召，邊趕蚊子邊對他說「原來蚊子這麼會鑽，連鼻孔都鑽進去」，那一刻明白柯建銘不是新聞裡嚴肅的總召，而是與助理在第一線吃苦的長輩。戴振博表示，10年政治工作生涯裡，柯建銘是自己最關鍵的引路人，不僅教他如何看待政治，更重塑了對權力、責任與價值的認知。在成為國會助理前，「喬王」是對柯的認知，那是一個帶著距離感、充滿神祕與想像的標籤。直到走進辦公室，親身參與那些被誤解為密室的協商，才明白所謂的「喬」，本質是極其艱辛的溝通與折衝，既不浪漫也不討喜，卻也是民主運作最真實、也最必要的磨合。​戴振博觀察，媒體和外界貼在柯建銘身上的負面標籤，他幾乎不太會去辯解，「他知道那是政治的成本」，與其浪費時間澄清，不如把力氣放在重要的事不如把力氣放在真正重要的事上，展現大局承擔的氣度。​戴振博說，這10年並肩走過無數關鍵時刻。從推動婚姻平權、促轉條例的社會價值，到落實五楊高架延伸、竹風市集等地方建設。政治的成果往往是磨出來的，有時甚至是熬出來的。​​戴振博回憶，為確保議事順利，常陪著柯建銘大半夜守在議場門口排隊，一路坐到天亮，印象很深刻的是某個深夜，在悶熱的立法院議場大門口，本來不怕蚊子的總召，邊趕蚊子邊轉頭對他說「原來蚊子這麼會鑽，連鼻孔都鑽進去」那一刻他不是新聞裡嚴肅的總召，「而是一個與助理一起在第一線吃苦的長輩」。戴振博表示，柯建銘常在鎂光燈照不到的地方，用最細膩的協調去承擔最沉重的責任。雖然大眾看不見這些瑣碎又磨人的過程，但這些努力最終都化作了制度的進步，以及城市轉身後的樣貌。​戴振博說，對自己而言，這10年只是起點，讓他看見政治運作的複雜，也點燃了投入公共服務的決心，政治從來不是乾淨俐落的選擇題，而是在複雜現實中，持續逼近理想的過程，「這些歷練，是壓力更是養分」。​最後戴振博說，柯建銘擔任25年總召辛苦了，也祝福總召蔡其昌承擔新的任務，期待未來的民進黨立法院黨團，能在高張力的挑戰中穩健前行，為台灣守住進步的價值。