WBC世界棒球經典賽即將火熱開打，各大賣場推出限時活動、優惠，愛買量販消費滿額可以挑戰投球，投出好球可獲得免費可口可樂兩罐；美廉社APP週四（26日）推出「週週超瘋價」，烏龍麵2入只要22元，平均單包只要11元，「Simple Life美式雞塊」600g一大包只要79元。
愛買量販送可口可樂、66元折價券
愛買量販棒球經典賽（WBC）挺中華隊，號召全民一起為台灣加油，推出WBC應援活動，自2月27日起至3月1日以及3月6日至8日，全館消費滿666元，可至客服中心參加「投個好球」活動，投出好球就能獲得可口可樂600ml兩罐，數量有限、送完為止。
且同步推出「猜勝投數」加碼網路活動，成功預測中華隊於賽事期間的勝投場次，即可獲得66元折價券。
美廉社應援WBC優惠！烏龍麵11元、炸雞塊79元
美廉社APP每週四推出「週週超瘋價」，剛好遇到WBC下周開打，觀賽必備「Simple Life美式雞塊」（600g）任一件只要79元，本週四（26日）上午9點起在美廉社
APP隨買隨取開賣，會員各限購1組，數量有限，售完為止。
還有美廉社自有品牌「Simple Life烏龍麵（2入）」（400g）只要22元，平均單入只要11元。
資料來源：愛買量販、美廉社
