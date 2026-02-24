中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣本周天氣變化快速，今（24）日晚間鋒面快速通過，隨後東北季風增強；228連假（2月27日至2月29日）則有更強鋒面、華南雲雨區移入影響，降雨範圍大且時間長，228連假期間全台降雨機率顯著提高，北台灣低溫下探至17度，民眾安排戶外活動需密切留意天氣更迭。
今深夜鋒面通過 北東首當其衝
曾昭誠指出，受北方低壓與鋒面生成影響，今天全台雲量已明顯增多，明天是鋒面影響最劇烈的時段，北部、宜蘭、花蓮、台東地區都可能出現雨勢，台中以北也可能出現零星陣雨。
周三北台灣降溫 周四晚上又準備變天
曾昭誠提及，周三鋒面通過後，接續受東北季風影響，北部及沿海地區感受較明顯，白天高溫將降至21至23度，不過這波東北季風強度較弱，對低溫影響有限。中南部受影響程度較小，僅需留意山區在下半天因環境水氣較多，可能出現局部短暫陣雨。
周四（2月26日）東北季風迅速減弱，環境轉為偏東風至東南風，各地氣溫將再次回升，北台灣白天體感舒適。然而，這僅是降雨前的空檔，隨著低壓鋒面在台灣西方海面再次醞釀，周四晚上開始，大氣環境又將轉為不穩定，全台各地降雨機率由北往南提高。
228連假全台有雨 北台灣只剩17度
228連假天氣，曾昭誠示警，從周五開始，鋒面通過伴隨較強的東北季風南下，北台灣低溫將明顯降至17至20度，華南雲雨帶隨著西風槽不斷移入，導致全台各地持續有雨，特別是中部以北、各地山區，雨勢會較為明顯且時間長，預估周五、周六降雨最明顯。
曾昭誠補充，連續兩波東北季風影響，台灣沿海及離島風浪將顯著增強。周四至周六這段時間，包含基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖，都要注意長浪影響，連假期間若有海邊遊憩或往返離島計畫，務必確認船班資訊並特別注意自身安全。
資料來源：中央氣象署
