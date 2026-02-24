我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川宣布將於2月底請辭，3月起回到熟悉的新北投入市長選戰，形同為國民黨在新北提前定錨；至於早已表態參選的民眾黨主席黃國昌，昨（23）日卻鬆口「不排除加入李四川的團隊」，引發外界熱議。對此，前立委林濁水狠酸，黃國昌此番話高度展現誠意，絕對不會像柯文哲對侯友宜一樣地背叛李四川。回顧黃國昌23日接受媒體人朱凱翔網路節目專訪，當主持人問及，如果李四川真的被徵召，是否不排除加入對方的團隊？黃國昌則說：「當然啦，但還是要尊重當事人的意願。」他更加碼透露，自己和侯友宜、李四川其實都有聯繫，大家都充滿誠意跟善意，李四川也有主動打電話給他，態度非常客氣，稱讚其有很多想法很棒，看什麼時候可以交換意見。林濁水今（24）日在臉書發文提到，黃國昌稱「當然」不排除加入李四川的團隊，整合的問題，跟鄭麗文見面講的原則都一樣，民眾黨有最大的誠意跟善意。那麼，怎樣向民眾展現誠意和善意和加入團隊？林濁水續指，似乎看板黃、鄭、李3人相片同框，演講，尤其掃街，黃李如影隨形，展現的誠意最強；黃國昌又稱，藍白2024年的那一頁已經翻過去了，向2024說再見，當然也已經充分表現誠意：「絕對不會像柯對侯一樣地背叛李。」