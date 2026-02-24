我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著農曆春節假期結束、新學期正式開學，不少弱勢家庭正迎來生活與開銷的雙重壓力。市議員參選人張耀中聽聞萬和國中仍有部分學生家庭亟待援助，今（24）日特別將募得的一批愛心白米親自送達學校，委由校方轉發。張耀中表示，期盼這份心意能在開學之際，稍微紓解弱勢家庭的經濟困境。據了解，張耀中日前與萬和國中家長會長陳鵬元前往學校拜會時，從校長周鳳珠口中得知校內仍有部分弱勢家庭需要外界伸出援手。兩人商議後，決定向位於南屯區文山里的「萬榮米廠」採購白米發放。米廠負責人獲悉白米的公益用途後，也熱情響應，特別以優惠價格售出，共同促成這樁美事。「這些物資或許不多，但希望能稍微減輕家長們的重擔。」張耀中感性地說。他感謝所有參與這次行動的好友們，更期盼這次的送暖能發揮拋磚引玉的效果，讓善的循環持續擴大，讓每個家庭都能過個充滿溫暖的好年。