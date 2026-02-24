我是廣告 請繼續往下閱讀

流感疫情相對緩和 羅一鈞：開工、開學仍要注意人潮群聚

春節流感未進入流行期，但疾管署提醒，B型流感占比大幅增加，加上開工、開學及燈節因素，預估就診最高可達11萬人次。。疾管署今（24）日公布，今年第7週(2/15-2/21，春節期間)類流感門急診就診計5萬8075人次。另外，春節連假期間(2/14-2/22)共計新增5例流感併發重症病例及2例死亡案例，考量目前國內流感疫情呈下降趨勢，且春節前後均未進入流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件措施將於今年2月28日截止。疾管署發言人林明誠表示，公費藥劑恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病之類流感等病人，仍可使用。不過，疫情方面，疾管署副主任李佳琳提醒，目前全球流感陽性率下降，但鄰近韓國及日本近期處高點，全球主要流行型別為A型，另B型流感占比上升。疾管署署長羅一鈞則提醒，春節期間流感疫情相對穩定，但這週開工、開學加上燈會活動，隨著人潮群聚，也增加了流感傳播的可能性，同時目前看到B型流感超車A流的趨勢，預期至3月可能會有流感維持相對高點的情形。在就診人次方面，羅一鈞預估，不會超過冬季的單週12萬人次；但可能會處在約11萬人次，而這波疫情相較過去幾年仍相對緩和。重症個案部分，一名北部3個月大男嬰因尚未到達接種流感疫苗年齡，2月初開始出現鼻塞、流鼻水、咳嗽等症狀，曾到診所就醫、開立口服藥物，但症狀仍未改善。疾管署防疫醫師林詠青說，個案發病後4天因為活動力、食慾下降，並出現嗜睡，前往醫院就醫，胸部X光檢查為肺炎，診斷急性細支氣管炎，收住加護病房治療。林詠青表示，個案快篩結果為B流，給予抗病毒藥物治療。另外因為個案住院期間，發現有細菌感染，研判為B型流感併發細菌性肺炎，住院第7天後轉入一般病房，並於2月中旬出院。疫苗部分，國內截至今年2月23日，公費流感疫苗接種數約674.8萬人次，全國疫苗僅餘約8萬劑，尚未接種之65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群要把握機會。目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構。民眾如有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。