我是廣告 請繼續往下閱讀

以美國優先為概念的美國對等關稅，上周被最高法院判決無效。中鋼今（24）舉辦115年新春開泰祈福典禮，董事長黃建智指出，貿易保護救濟是一時的，並非永久萬靈丹，只有不斷提升公司體質，創造及累積無可取代的價值，才是中鋼要走的「藍海航道」。中鋼新春開泰祈福典禮，由黃建智擔任主典官，並由中鋼企業工會理事長楊乙記及生產部門副總經理周文賢擔任陪典官，率公司各單位主管同仁及工會理監事同心祈福。黃建智回顧去年經歷包括地緣政治、貿易保護等逆風因素疊加影響，鋼鐵業面臨多年來少見的嚴峻考驗，有些因素今年趨於穩定，有些仍會延續，例如美國聯邦最高法院裁定對等關稅失效，但關稅戰不會因此結束，可能變得更加嚴厲，必須緊密觀察。他提醒，貿易保護救濟是一時的，只有不斷提升公司體質，創造及累積無可取代的價值，才是中鋼要走的「藍海航道」。中鋼去年成功促成課徵中國大陸熱軋鋼品反傾銷稅，另低價進口電磁鋼的傾銷調查今年也有進展。黃建智說，近日觀察日本、韓國及中國大陸的主要鋼廠也推動從「量」轉變為「質」的營運策略，中鋼要快速扣合國際趨勢、國家政策及社會需求，研發生產包括無人機、機器人、電動車、低軌衛星等產業所需要的高品質鋼材，才能在新的變局中勝出。另外，主計總處日前公布2025年台灣經濟成長率達8.68%，也上調今年經濟成長率預估值至7.71%，黃建智期許團隊拓展更多國內外客戶，發掘出更多隱形冠軍，並提及「穩定獲利」是中鋼今年最重要的目標，即使各種考驗仍在，勉勵全體同仁團結合作迎向新局，創造公司成長動能。中鋼董座黃建智：貿易保護非萬靈丹黃建智也感謝全體員工過去艱辛一年展現的堅強韌性及成果，例如精緻鋼品去年出貨量約78.7萬公噸，銷售占比11.5%，毛利占比超過9成，顯示產品的VP值確實可力抗鋼市寒冬。楊乙記則說，感謝所有同仁去年在艱辛的大環境中，仍堅守各自的工作崗位，度過去年的鋼市寒冬，所幸鋼鐵景氣近期開始展現復甦動能，期待今年公司整體生產銷售較去年好轉。