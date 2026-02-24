紀曉君踏入華語樂壇29年，曾經拿下一座金曲新人獎，歌唱實力雄厚，近年因為早期上節目《康熙來了》與主持人小S鬥嘴的片段，被網友製作成表情包，因而受封「迷因天后」，日前一支她隨興哼唱台語歌〈海海人生〉的影片在社群平台發酵，破萬人按讚，網友許願許久沒有演出和作品的紀曉君，能夠重回本業，再次發專輯，「真的是不能浪費的好歌喉！」
開金口唱經典台語歌 網友求紀曉君再發片
農曆年假，紀曉君和卑南族人聚會唱歌，隨著親友撥弄簡單的吉他和弦，她跟著唱和，演繹台語歌手陳盈潔的代表作〈海海人生〉，只見紀曉君穿著運動衫，坐在餐桌前放聲吟唱，渾厚又饒富情感的聲線迴盪整間屋子，讓人聽得如癡如醉。
該支發布在紀曉君粉專的短片，被網友搬到Threads，原PO激動寫下：「真心希望能夠再有唱片公司找紀曉君發唱片...不論是翻唱還是全新的，然後希望要有台語歌！真的是不能浪費的好歌喉...」
貼文發布後，影片2天累計逾24萬觀看次數、破2萬人讚，網友紛紛表示：「為什麼她沒有繼續出唱片了」、「好，我相信她沒有喝，還是是要喝一點才能唱得這麼好聽啊啊啊」、「畢竟她是拿過金曲獎最佳新人的辣個女人」、「康熙唱的阿嬤的話到現在還是很經典」、「我聽過女生版最好聽的版本，帶入感很強」、「天籟之音」、「拜託出一張紀曉君風格翻唱專輯，肯定大賣！好聽死！」
經營副業賣燒酒雞 紀曉君：並非不唱歌了
針對諸多網友不解紀曉君淡出歌壇的原因，本人親自回覆釋疑：「去年因為喉嚨出問題，所以休息一年調整，喉嚨雖然還沒完全好，但是有聲音了！今年看狀況會考慮會慢慢接活動，謝謝大家的支持，謝謝大家不嫌棄我的聲音！」
紀曉君近年消失螢光幕，去年初宣布與老公孫庭浩一起在台東賣燒酒雞、麻辣雞腳，就連縣長饒慶鈴也聞香上門作客、推薦。對於外界詢問是否不再唱歌，紀曉君解釋，擺攤是老公的事業，她全力全力支持，至於唱歌是她一直以來的興趣和專業，如果有接活動一樣會演出，紀曉君也說明，現在很少上電視，主要是難以配合節目的時間，所以大家才會覺得她消失不再唱歌。
Samingad紀曉君IG
