紀曉君踏入華語樂壇29年，曾經拿下一座金曲新人獎，歌唱實力雄厚，近年因為早期上節目《康熙來了》與主持人小S鬥嘴的片段，被網友製作成表情包，因而受封「迷因天后」，日前一支她隨興哼唱台語歌〈海海人生〉的影片在社群平台發酵，破萬人按讚，網友許願許久沒有演出和作品的紀曉君，能夠重回本業，再次發專輯，「真的是不能浪費的好歌喉！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲紀曉君踏入華語樂壇29年，曾經拿下一座金曲新人獎，現場演唱實力雄厚。（圖／紀曉君 Samingad臉書）
▲紀曉君踏入華語樂壇29年，曾經拿下一座金曲新人獎，現場演唱實力雄厚。（圖／紀曉君 Samingad臉書）
開金口唱經典台語歌　網友求紀曉君再發片

農曆年假，紀曉君和卑南族人聚會唱歌，隨著親友撥弄簡單的吉他和弦，她跟著唱和，演繹台語歌手陳盈潔的代表作〈海海人生〉，只見紀曉君穿著運動衫，坐在餐桌前放聲吟唱，渾厚又饒富情感的聲線迴盪整間屋子，讓人聽得如癡如醉。

該支發布在紀曉君粉專的短片，被網友搬到Threads，原PO激動寫下：「真心希望能夠再有唱片公司找紀曉君發唱片...不論是翻唱還是全新的，然後希望要有台語歌！真的是不能浪費的好歌喉...」

貼文發布後，影片2天累計逾24萬觀看次數、破2萬人讚，網友紛紛表示：「為什麼她沒有繼續出唱片了」、「好，我相信她沒有喝，還是是要喝一點才能唱得這麼好聽啊啊啊」、「畢竟她是拿過金曲獎最佳新人的辣個女人」、「康熙唱的阿嬤的話到現在還是很經典」、「我聽過女生版最好聽的版本，帶入感很強」、「天籟之音」、「拜託出一張紀曉君風格翻唱專輯，肯定大賣！好聽死！」

▲紀曉君和親友聚會唱歌，她詮釋台語歌手陳盈潔的代表作〈海海人生〉，渾厚又饒富情感的聲線迴盪整間屋子。（圖／紀曉君 Samingad IG）
▲紀曉君和親友聚會唱歌，她詮釋台語歌手陳盈潔的代表作〈海海人生〉，渾厚又饒富情感的聲線迴盪整間屋子。（圖／紀曉君 Samingad IG）
經營副業賣燒酒雞　紀曉君：並非不唱歌了

針對諸多網友不解紀曉君淡出歌壇的原因，本人親自回覆釋疑：「去年因為喉嚨出問題，所以休息一年調整，喉嚨雖然還沒完全好，但是有聲音了！今年看狀況會考慮會慢慢接活動，謝謝大家的支持，謝謝大家不嫌棄我的聲音！」

紀曉君近年消失螢光幕，去年初宣布與老公孫庭浩一起在台東賣燒酒雞、麻辣雞腳，就連縣長饒慶鈴也聞香上門作客、推薦。對於外界詢問是否不再唱歌，紀曉君解釋，擺攤是老公的事業，她全力全力支持，至於唱歌是她一直以來的興趣和專業，如果有接活動一樣會演出，紀曉君也說明，現在很少上電視，主要是難以配合節目的時間，所以大家才會覺得她消失不再唱歌。

▲紀曉君（左）去年和老公賣起燒酒雞，台東縣長饒慶鈴（右）也上門支持。（圖／紀曉君 Samingad臉書）
▲紀曉君（左）去年和老公賣起燒酒雞，台東縣長饒慶鈴（右）也上門支持。（圖／紀曉君 Samingad臉書）
資料來源：Samingad紀曉君IG

相關新聞

彭靖惠消失20年近況曝光！歌唱比賽只輸蔡依林　受封台灣小野麗莎

一片歌手石康鈞去哪了？男男對唱〈愛中飛行〉 KTV必飆　近況曝光

金曲歌王逛潮州夜市現場飆唱　黃文星吞CD演出讓一票路人耳朵懷孕

袁惟仁心願未了！想再聽王菲、那英合唱這首神曲　天后回答太地獄