北市議員陳宥丞接獲陳情，不法拖吊業者玩弄關鍵字廣告，先用低價的假廣告吸引車主。等愛車上了拖吊車到達目的地，用各種名目來開出天價帳單，直接開口2公里收費10萬元。為了保障消費者權益，台北市長蔣萬安今（24）日要求相關處短期內研議相關作業指引，要求北市道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制，一旦發生在台北市，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃。陳宥丞昨日臉書發文指出，他在農曆年接獲陳情，不法拖吊業者玩弄關鍵字廣告，成立多家相關公司，讓消費者在 Google 搜尋時優先看到訊息，先用低價的假廣告吸引車主。等愛車上了拖吊車到達目的地，用各種名目來開出天價帳單，直接開口要4萬5000元，甚至2公里收費10萬元陳宥丞表示，上工第一天他已正式發文法務局與警察局，要求針對黑心拖吊業者進行專案稽查；若公司登記在台北市，絕對不讓他們繼續把市民當肥羊宰。蔣萬安今天也在市政會議上裁示，即刻指示交通局，會同法務局、消保官在最短時間內研議相關作業指引，要求北市道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制。蔣萬安強調，北市府要讓這一類漫天喊價事件，一旦發生在台北市，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃。