我是廣告 請繼續往下閱讀

全球新冠病毒陽性率略升 疾管署防範夏季疫情

疾管署今（24）日表示，國內新冠疫情尚處低點波動，但全球近期新冠病毒陽性率略升，加上國內近2年夏季均發生新冠疫情，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)，決定新冠疫苗擴大全民接種延長至今年4月30日。疾管署發言人林明誠說，國內新冠疫情目前尚處低點波動，春節連假期間(2/14-2/22)共計新增1例新冠併發重症本土病例及1例本土死亡案例。疾管署副主任李佳琳說，全球近期新冠病毒陽性率略升，其中西太平洋區署明顯增加；鄰近的中國、香港、日本、韓國疫情呈下降或持平，另紐西蘭疫情上升，歐洲疫情於低點。全球目前流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家/地區如中國、日本及韓國則以NB.1.8.1占比為高。國內截至今年2月23日，新冠疫苗接種累計約166.2萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.2萬人次。林明誠指出，因應國際新冠疫情上升，且考量近2年國內夏季均有發生新冠疫情，為提早防範夏季可能疫情，降低民眾感染後併發重症及死亡風險，經疾管署提案諮詢衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)，決定新冠疫苗擴大全民接種延長至今年4月30日，呼籲滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗之民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。