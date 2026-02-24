我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三浦璃來（左）、木原龍一在米蘭冬奧拿下金牌，兩人跪地相擁，流下感動的淚水。（圖／翻攝自IG@riku9111）

日本花式滑冰選手三浦璃來、木原龍一在米蘭冬奧拿下金牌，相差9歲的兩人比完賽後相擁畫面感動許多人，這對雙人組也因此爆紅，而他們走紅的原因，不僅是因為滑冰技巧，最重要的是愛與羈絆，許多廣告商看中他們這點，代言費已經喊到4000萬元日幣（約台幣800萬元）。根據日媒Sponichi Annex報導，三浦璃來和木原龍一搭檔7年，原本一直是保護者的木原，在短曲中失誤一直很自責，三浦安慰他，並表示「我會為龍一而滑」感動許多粉絲，兩人之間的愛與羈絆也讓他們爆紅，許多廣告商都看中這樣的形象，尤其是需要強調顧客信賴關係的企業，據悉代言費已經喊到3000萬日圓至4000萬日圓之間。24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一在今年的冬奧上取下金牌，木原龍一原本是個人賽選手，最好的名次是日本錦標賽第12名，21歲那年轉戰雙人賽，和大他1歲的高橋成美搭檔，但這個組合只維持了1年。後來木原龍一又和小他7歲的須崎海羽組合，但成績依舊平平，2018年冬奧，甚至連長曲決賽都沒辦法闖進，隔年再度拆夥。27歲的木原龍一打算退役時，遇見了加拿大教練布魯諾·馬葛迪。馬葛迪發現他的滑冰方式，很適合他正在訓練的一位17歲日本女孩，那就是三浦璃來，兩人一拍即合，別說進決賽了，冬奧金牌都讓他們拿下，就連高橋成美都說，愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。