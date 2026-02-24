我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市左楠區參選人黃偵琳昨（23）日傳出去年酒駕遭逮，公開三度鞠躬道歉並痛哭失聲，至今宣布退選。對此，粉專政客爽指出黃偵琳和民進黨高雄市長參選人賴瑞隆1驚人相似處，「難以理解這兩位是希望把高雄帶往怎樣的未來？」。初選民調進行在即，黃偵琳爆出酒駕前科，被依公共危險罪判刑2月，得易科罰金，併科罰金5千元；黃偵琳昨對此火速發文道歉，但未在第一時間提到是否退選，引發輿論熱議，高雄市長陳其邁今日也撂下重話表示零容忍，黃偵琳則再發聲，宣布決定退選。對此，政客爽今日在臉書發文表示，黃偵琳從被發現酒駕肇事到退選的過程中，力挺她的賴瑞隆完全不講話，「所以民進黨高雄市長參選人代表的是什麼價值？」政客爽指出，黃偵琳跟賴瑞隆在去年就合辦市政說明會，更是在市長、議員初選互相支持，「最巧的是兩個人發生事情的時候，黃偵琳被抓包酒駕肇事先跟兒子道歉，賴瑞隆兒子霸凌賴瑞隆先跟兒子道歉。」政客爽直呼，「難以理解這兩位是希望把高雄帶往怎樣的未來？」；網友們也紛紛留言表示，「霸凌酒駕……對於他們是無所謂的小事」、「鴨霸變成啞巴了」、「一個霸凌一個酒駕，兩個物以類聚」、「代表雙重標準的價值」。