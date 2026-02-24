我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK新曲MV預告曝光。（圖／BLACKPINK YouTube）

▲BLACKPINK新專輯曲目公開。（圖／IG@blackpinkofficial）

世界級女團BLACKPINK將於2月27日帶著全新專輯《DEADLINE》回歸，這不僅是她們睽違四年再推出新作品，也是她們送給粉絲的出道十週年大禮，今（23）日官方公開主打歌曲〈GO〉MV預告，其中一幕是Rosé像芭蕾舞者一樣，僅用腳尖支撐全身蹲在地上，畫面曝光後嚇瘋許多BLINK（粉絲名），直呼「看起來超痛！」BLACKPINK官方今日上傳了新曲主打歌〈GO〉的MV預告，其中一幕是Rosé穿著芭蕾舞鞋、僅用腳尖支撐全身蹲在地上的畫面，接著為四位成員身著全黑服裝、手握著鋼管，閉著眼睛向上抬頭的畫面，最後則是成員和聲喊了一身「GO!」雖然無法感受到新曲旋律，不是光是看MV預告就期待值拉滿！而其中Rosé蹲在地上的畫面更是在社群掀起熱議，一名網友提出「Rosé沒學過專業舞蹈，腳趾會很痛吧」，擔心偶像會因為專業動作而受傷，為此有許多網友出面解釋拍攝手法「手指頭有撐著不會很痛，攝影師快門拍幸運的話一次就過了」、「穿芭蕾舞鞋就不會痛，但是照片看不出有沒有穿」、「別太擔心，Rosé會保護好自己的。」另外有網友認為不需要為藝人擔心，「月薪三萬在擔心月薪三千萬」、「我有他的收入指甲全斷了也拍」、「她們出道十年練舞也超過十年，在擔心什麼」、「這有什麼好擔心的？」BLACKPINK新專輯《DEADLINE》共收錄5首歌曲，主打歌為〈GO〉，另外還包含先前已搶先曝光的〈JUMP〉，以及〈Me and my〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉等新作，YG娛樂表示，雖然這次新曲數量不多，但每一首都是成員經過長時間反覆琢磨，希望用最精緻的完成度來呈現BLACKPINK最成熟、最耀眼的狀態。YG也進一步透露，《DEADLINE》這張專輯的核心概念，是捕捉「無法回頭的最佳瞬間」，記錄BLACKPINK站在事業巔峰時的樣貌，是一張濃縮了團體歷年經驗與能量的作品，無論在音樂風格或整體氛圍上，都象徵BLACKPINK當前最具代表性的時刻。