民進黨高雄市左楠區議員參選人黃偵琳，近日爆出去年的酒駕醜聞，她昨（23）日火速發聲道歉，但未在第一時間提到是否退選，引發輿論熱議，高雄市長陳其邁今日重話表示「酒駕零容忍」，不久後黃偵琳便又發聲，宣布決定退選。對此，國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安怒嗆，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆荒唐背書，「該向高雄市民道歉吧」！陳冠安今日在臉書發文表示，讓黃偵琳棄選的辣個男人，為何是陳其邁而不是賴瑞隆？相比於陳其邁的酒駕零容忍，民進黨目前所提名的高雄市長參選人賴瑞隆，截至目前為止，尚未譴責黃偵琳的酒駕行為，表現還真是酒駕「容忍琳」。箇中原因，就在於黃偵琳與賴瑞隆，同屬新潮流。陳冠安續指，事實上，賴瑞隆與黃偵琳的關係非常緊密，兩人不只在去年合辦市政說明會，聯合競選，賴近期更以高雄市長參選人的身分和黃偵琳一起拍攝影片，呼籲左楠鄉親唯一支持。要知道，黃偵琳酒駕的公共危險罪判決日期是在去年6月份，判決書在網路上都能查的到。陳冠安強調，即使如此，賴瑞隆卻還是多次力挺黃偵琳，甚至在媒體報導之後，都未譴責，這不只是Team霸凌，更似挺酒駕。只要是新潮流幹的事，連酒駕都能「容忍琳」了嗎？賴瑞隆，在黃偵琳酒駕之後還推薦力挺，這種荒唐背書，該向高雄市民道歉吧！