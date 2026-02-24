我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）即將在三月初開打，C組賽程於3月5日由台灣對決澳洲打響第一戰，地主日本隊首戰則將面對台灣，拿下此次轉播權的日本Netflix稍早公布台日戰的開球嘉賓，將由Netflix影集真人版《航海王》5位演員登板開球。真人版《航海王》第2季即將在3月10日播出，隨著影集上線日期逼近，Netflix Japan也開始加大宣傳力道，昨日透過X平台與IG共同公布開WBC日本隊首戰開球消息。Netflix Japan宣布，日本武士隊（侍ジャパン）首戰的開球儀式，真人版「草帽一行人」將以團隊形式登場，2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中，為了向全體選手應援，Netflix影集真人版《ONE PIECE》的5位演員，確定將參加日本對決中華隊開球儀式。賽事將於當地時間晚上6點開始進行直播，7點比賽正式開始。五位演員分別是飾演魯夫的伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）、飾演索隆的新田真劍佑、飾演香吉士的史蓋勒（Taz Skylar）、飾演騙人布吉勃遜（Jacob Romero Gibson）、飾演娜美的艾蜜莉路德（Emily Rudd）。值得注意的是，大谷翔平本身也是《航海王》粉絲，日本知名搖滾樂團「GLAY」主唱Takuro在2022年曾邀大谷等人到航海王作者尾田榮一郎家裡烤肉，大谷翔平所屬的洛杉磯道奇隊，在2025年7月3日主場對戰芝加哥白襪的比賽中，也曾與《航海王》舉行聯名主題日活動，全場觀眾帶著草帽觀戰。