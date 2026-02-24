今年春節有9天連假，不少人都趁難得長假好好休息、出國、返鄉，不過還是有行業假日也需要輪班，像是保全就是需要在休假日上班的職業之一，有一名倉庫保全在PTT發文表示，過年不僅沒有領到年終獎金，年假期間上班也沒有2倍薪水，相當後悔從事這個職業，想要換工作。許多網友看到紛紛回覆，「你這個明顯就是保全+倉管，最屎缺的那種，要當保全絕對不去傳產」、「社區保全爽多了，供你參考」。
每日工時12小時 離家遠又沒年終、加班費
一名倉庫保全在PTT八卦板發文表示，他已經在桃園蘆竹當了5個月的倉庫保全，覺得保全比其他工作還累人，過年都要上班，還沒有2倍薪水、年終獎金，每天從早上7點上到晚上7點，工時長達12小時，上班的地方騎機車單程就要30分鐘，每天要一直登記物流車進出，廠區員工上下班還要當交管。
原PO指出，雖然這個工作實領有3萬8000元，但是要付出太多時間在工作上，每個月休假依照大小月，分別只有7到6天，讓他很想要換工作，希望有人可以趕快來接替他的工作，他覺得很累，想要重新出發。
眾人指找錯工作 社區保全較輕鬆、轉職更好
文章一出，許多網友紛紛認為原PO找錯工作了，「你這個明顯就是保全+倉管，最屎缺的那種，要當保全絕對不去傳產」、「社區保全爽多了，供你參考」、「我們社區會給保全年終半個月咧」、「社區尤其是晚班，追劇追到爽」。
還有其他人給原PO轉職建議，「去上照服員的課」、「之前的工廠作業員這樣加班至少5萬」、「桃園隨便找個二休二的作業員，都比這強吧」、「這薪水還不如去家樂福打工」、「去科技業當作業員吧，至少薪水比較高」、「你去超商大夜班還沒那麼慘」、「跑外送」。
根據勞動部表示，從今年1月1日開始，每月最低工資為2萬9500元，並且適用《勞動基準法》第84條之1規定的保全人員，而保全業者或保全人員經常會忽略正常工時超過每週40小時，超過40小時的部分，要另外給予薪資，不是給最低工資為2萬9500元就不違法，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，維護自身權益。
資料來源：PTT、勞動部
