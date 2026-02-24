我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三大高股息ETF定期定額金額與績效表現。（圖╱法人提供）

台股由權值股領軍頻創新高，帶動台股ETF定期定額熱度，不少投資人開始定期定額存股，掀起一波熱潮，最熱門元大台灣50（0050）定期定額金額突破80億元，但高股息ETF定期定額卻出現減扣潮，金額呈現月減，尤其以國泰永續高股息（00878）單檔衰退2.2億元最為明顯。據投信投顧公會資料，雖然元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）1月定期定額金額均有微幅成長，但整體減扣潮實在太強，包括00878月減2.2億元，導致全體高股息ETF 1月定期定額金額月減8千萬。法人分析，高股息ETF存股資金持續外移至市值型ETF，過去多數投資人選擇高股息主因在於價格，隨著0050分割後價格再也不是問題，去年績效38%與高股息ETF呈現巨幅差距下，持續吸引小資族、新手父母轉進。至於0056、00919還能維持成長，主要原因在於配息穩定度，0056作為台灣首檔高股息，長期累積帳上可分配收益，已成為真正有領息需求投資人的主要選擇。績效上，高股息ETF雖然沒有如市值型ETF的巨大成長性，但仍具有反映台股企業獲利成長特色。0056採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，因股利金額增減與企業營運相關，其選股已隱含成長潛力在內，帶動績效表現，去年含息報酬率12%，以領息資產而言已是高標表現。同時，0056現階段相關成分股比重近4成，未來隨著AI持續揚升，可望持續受惠。