我是廣告 請繼續往下閱讀

雍智因近期股價交易資訊達櫃買中心注意標準，今（24）日依規定公告最新自結財務資訊，揭露1月營運續強，單月營收2.2億元、年增約47%，稅後純益4600萬元、年增84%，每股稅後純益（EPS）1.65元、年增79%。雍智今年以來股價漲勢凌厲，波段漲幅逾一倍，資金明顯聚焦半導體測試介面與AI題材，並因此觸發櫃買中心注意交易資訊機制。產業面來看，雍智客戶包括聯發科、瑞昱、世芯-KY等IC設計廠。業界近期傳出，雍智已透過聯發科切入Google TPU供應鏈，取得部分CP、FT所需的測試板卡訂單，市場解讀這類AI ASIC專案若放量，將有機會成為今年營收與產品結構的關鍵推進器。展望後市，法人普遍看好雍智受惠AI相關終端需求延續、測試介面需求升溫，探針卡業務近年比重提升，是否能在新案量增與產品滲透率拉升下，成為市場焦點。