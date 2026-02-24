我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市左楠區參選人黃偵琳昨（23）日傳出去年酒駕遭逮，公開三度鞠躬道歉並痛哭失聲，今日宣布退選。而陳其邁被問到此事也重話回應：「酒駕零容忍」。然而，國民黨高雄市議員邱于軒指出，陳其邁的副秘書長「拒絕酒測」、「有損公務員形象」被監察院調查，讓資深媒體人黃揚明狠酸，「沒有酒測，就沒有酒駕」。初選民調進行在即，黃偵琳爆出酒駕前科，被依公共危險罪判刑2月，得易科罰金，併科罰金5千元；陳其邁被問到此事也重話回應：「酒駕零容忍」，他更說沒辦法接受這種行為，相信黨中央跟市黨部會妥善處理。然而邱于軒今日在臉書發文表示，她對黃偵琳很不以為然，畢竟過去疫情時，自己因為幫忙護理師爭取疫苗的質詢，被黃為了選舉政治操作去提告，「看到她如今的狀況，這只能印證了多行不義必自Ｘ！」邱于軒話鋒一轉指出，「但是，提醒陳其邁市長也不要忘記，您自己的副秘書長，可是『拒絕酒測』、『有損公務員形象』被監察院調查！所以酒駕在陳市長眼中是真的零容忍嗎？我不這樣認為歐！」黃揚明分享該篇文章，並狠酸「沒有酒測，就沒有酒駕」；網友們也紛紛留言表示，「難怪始終不修法，修理到自己人怎麼辦」、「我每次都在想，一般的企業可以比照辦理嗎？會不會有違法疑慮？」、「看來問題是酒測」、「沒有付錢，就不算嫖妓的概念」、「跟幾年前的疫情一樣，沒有檢驗，就不會確診」。