庾晚音／王翠花（王楚然 飾）

▲王楚然飾演本是現代上班族的王翠花，穿書後成為禍國妖妃庾晚音。（圖／微博@愛奇藝）

夏侯澹／張三（丞磊 飾）

▲丞磊在劇中飾演書中的「瘋批皇帝」夏侯澹，意外被來自現代的平凡社畜「張三」取代。（圖／微博@愛奇藝）

夏侯泊（唐曉天 飾）

▲唐曉天在劇中飾演書中的原著男配夏侯泊（端王）。（圖／微博@愛奇藝）

謝永兒／馬春春（胡意旋 飾）

▲胡意旋飾演A城出身的大學生馬春春，穿越後成為書中女主謝永兒。（圖／微博@愛奇藝）

第一章：暗號認親，結成求生同盟

第二章：職場邏輯，整頓後宮亂象

第三章：端王布局，腹黑野心現形

第四章：全面開戰，權謀與生存戰

第五章：改寫結局，大夏盛世降臨

王楚然與丞磊展超強CP感 化學反應滿滿

改編自高人氣原著小說 保留穿書爽快感

結合搞笑反套路 完美融合職場梗與網路梗

陸劇《成何體統》因打破單人穿越套路，偶遇老鄉的搞笑烏龍劇情，在2026年開播後，成功得到大批觀眾的喜愛。該劇故事講述現代社畜王翠花（王楚然 飾）意外穿越到爽文《穿書之惡魔寵妃》，成為注定慘死的女配妖妃「庾晚音」，不料在與書中的瘋批暴君夏侯澹互相試探下，竟發現對方也是穿越者。《NOWNEWS今日新聞》也為各位整理主演背景、角色設定、分集劇情與必看亮點，讓讀者們輕鬆一次看。王楚然出生於1999年，今年27歲的她在2017年以古裝劇《將軍在上》中，傾國傾城的「柳惜音」一角出道，清冷仙氣的扮相瞬間收穫「國民表妹」稱號，並因神似前輩而被譽為「小劉亦菲」。雖然2023年她曾因《我的人間煙火》遭遇嚴重演技與性格爭議，但在2026年成功迎來事業高峰。不僅在央視春晚以「王昭君」紅衣琵琶造型驚艷全網，近期更憑古裝劇《成何體統》中的靈動表現實現口碑大翻身，穩坐95後頂流小花席位，成功從爭議中完成華麗蛻變。王楚然在劇中飾演本是現代上班族的王翠花，穿書後成為禍國妖妃庾晚音。為了在混亂的宮鬥劇情與必死的結局中活下去，她表面上維持著冷豔毒辣的寵妃形象，內心卻是不斷吐槽、甚至試圖用「Excel」與「KPI」管理後宮。深知自己是炮灰角色的她，憑藉現代思維與智慧，從原本想獨自稱帝，轉變為與暴君聯手，最終蛻變為有謀略的大女主。出生於1993年的丞磊本名為楊輝翔，原本就讀建築設計的他，因幫朋友忙而誤打誤撞成為臨演，卻憑藉181公分的「禁慾系薄肌」身材與深邃眼神，從低成本短劇《虛顏》嶄露頭角。除此之外，他還是多才多藝的「橫店機車男團」成員，不僅擅長小提琴、騎馬，更以親自為粉絲取名「秤砣」的接地氣性格圈粉無數。丞磊在劇中飾演原本是書中殘暴無道、令人聞風喪膽的「瘋批皇帝」夏侯澹，卻被來自現代的平凡社畜「張三」意外穿書取代。丞磊在劇中精準切換兩種靈魂，對外他是眼神狠戾、喜怒無常的暴虐帝王，展現出張力十足的「禁慾感」，對內卻是個為了活命、與王楚然聯手在宮廷「被迫營業」的搞笑打工人。唐曉天在1991年出生，他先於2012年以超模身份出道，曾代表中國登上米蘭男裝週，天生自帶的初戀感，與優越頭身比例讓他備受矚目。2019年在《致我們暖暖的小時光》飾演校草傅沛開啟演員之路，隨後憑藉《我的小確幸》中腹黑深情的醫生「溫少卿」一角澈底爆紅，成功奠定「國民男友」地位。唐曉天在劇中飾演書中的原著男配夏侯泊（端王），他是原著小說《穿書之惡魔寵妃》中的「天選之子」，表面上是一位身著白色蟒袍、清貴儒雅、且深受百姓愛戴的文武賢王；實則是一位身世坎坷、極具城府的腹黑野心家。他在權謀對峙中，那種看似如沐春風卻暗含譏諷的微笑，將夏侯泊對權力的渴望與對女主庾晚音那種隱忍，且具佔有欲的複雜情感表現得淋漓盡致。1995年出生的胡意旋憑藉一張甜美無害的「初戀臉」與自然靈動的演技，在95後小花中獨樹一幟。2017年出道的她，在奇幻劇《我在大理寺當寵物》中以嬌俏可愛的表現嶄露頭角，隨後憑藉《離人心上》中患有「被迫害妄想症」的初月公主一角澈底爆紅，展現了極強的共情能力與哭戲感染力，演技備受肯定。胡意旋飾演A城出身的大學生馬春春，穿越後成為書中女主謝永兒，原本設定應是柔弱且自帶瑪麗蘇光環的她，實則也是一名「穿書者」。她自恃手握劇本、自命為「天選之女」，以優雅的大家閨秀姿態試圖操控全局，卻意外在宮宴上因唱跑調的《茉莉花》暴露現代身分。隨著劇情推演，當她發現世界觀在王楚然與丞磊的介入下崩塌後，她從迷信劇本的「戀愛腦」驚險轉型為「事業腦」，展現出掙扎求生與對抗命運的韌性。《成何體統》改編自作家七英俊同名小說，講述現代「社畜」王翠花意外穿越到虐文小說《穿書之惡魔寵妃》中，成為注定慘死的反派妖妃「庾晚音」。為了在必死的劇本中求生，她試圖討好殘暴嗜血的皇帝「夏侯澹」，卻用一句英文「How are you?」意外發現這位暴君竟也是來自現代的穿越者「張三」。於是這對「他鄉遇故知」的現代靈魂達成秘密結盟，表面上維持著荒淫無度的「暴君配妖妃」人設，以規避劇情修正系統，私下卻利用現代知識對抗野心勃勃的端王，與擁有預知能力的穿書女二。兩人在波譎雲詭的權力鬥爭中，一邊瘋狂吐槽、一邊精準布局，上演了一場既爆笑又熱血的反派逆襲傳奇。第1～2集：現代少女王翠花穿成必死妖妃庾晚音，正逢暴君夏侯澹要發難。庾晚音死馬當活馬醫，試探性喊出「How are you?」暴君愣住回「I'm fine, and you?」雙方確認過眼神，都是現代社畜。第3～4集：庾晚音與夏侯澹密謀演戲，夏侯澹透露他是現代人張三。為了不被系統抹殺，兩人決定維持原著中「荒淫暴君與毒辣妖妃」的人設，私下卻在寢宮吃現代零食、吐槽古代生活。第5～6集：原著女主角謝永兒進宮，庾晚音發現謝永兒竟也是「穿書者」，且帶有預知系統，三方現代勢力在後宮正式會師。第7～8集：庾晚音被要求陷害忠臣，她靈機一動，將宮鬥改造成「績效考核（KPI）」，讓妃嬪們忙於幫她刷業績而無暇爭寵，後宮風氣大變。第9～10集：夏侯澹在朝堂上演瘋批演技，實際上卻利用現代經濟知識悄悄安撫災民，端王夏侯泊開始懷疑兩人的異常，派刺客試探。第11～12集：庾晚音利用現代化學知識製作「簡易防身品」。夏侯澹第一次為了保護庾晚音而偏離劇本，導致系統出現警告。第13～14集：端王夏侯泊展現「清貴賢王」的偽裝，試圖拉攏庾晚音。唐曉天演技爆發，在溫潤外表下流露對權力的變態渴望。第15～16集：庾晚音與夏侯澹在床帷之中密謀，假裝調情實則討論「火藥配方」，這場床戲被全網封為高智商甜寵之最。第17～18集：謝永兒因嫉妒庾晚音，試圖啟動系統強制執行「妖妃之死」，夏侯澹在危急關頭強行破壞劇情，受系統懲罰吐血。第19～20集：庾晚音決定不再被動，她利用商戰思維，在大夏王朝推行「期貨」與「糧食調度」，擊垮端王的經濟命脈。第21～22集：夏侯澹身世揭秘，原主皇帝曾受過慘無人道的虐待，張三（穿越後的夏侯澹）發誓要為這具身體復仇。第23～24集：端王正式反叛，包圍皇宮，謝永兒在最後一刻發現自己被端王利用，轉而與庾晚音達成女性結盟。第25～26集：最終大決戰，庾晚音與夏侯澹利用現代特種戰術對抗端王的私兵，端王臨死前驚覺，這兩個人根本不屬於這個時空。第27～28集：系統崩潰，世界規則重新洗牌。庾晚音與夏侯澹面临「回歸現代」或「留在古代」的抉擇。兩人在月下深情告白，決定守護這片土地。第29～30集大結局：兩人正式成婚，夏侯澹廢除後宮，推行新政。庾晚音成為大夏第一位擁有實權的皇后。結尾出現彩蛋，現代世界中的兩人其實早有過一面之緣。女主角王楚然飾演美貌妖妃的角色非常貼合，而男主角丞磊也成功演繹出君王的深藏不露，兩人的外型亮眼且演技備受肯定。他們在劇中不僅顏值高，化學反應與CP感更是十足，是全劇的一大看點。該劇改編自網路作家七英俊的同名人氣小說，原著本身就擁有龐大的粉絲基礎，先前推出的動畫版也大受歡迎。劇集版的改編不僅保留了穿書的爽快感，還更加聚焦於女主角的成長，看她如何運用現代人的思維在古代的權謀鬥爭中蛻變，無論是原著黨還是新觀眾都能感到驚喜。劇情以兩位主角雙雙「穿書」為背景，講述他們如何在異世界逆天改命，並在緊張的權謀中融入了大量搞笑元素，並完美融合職場梗與網路梗。例如劇中最經典的橋段，就是王楚然為了試探丞磊是否同為現代穿越者，直接用英文問「How are you？」對方竟自然地回答「Fine, thank you, and you？」這種密集的笑點與現代梗讓觀眾捧腹大笑。《成何體統》於2026年2月6日起在愛奇藝（iQIYI）獨家播出，共32集