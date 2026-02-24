我是廣告 請繼續往下閱讀

無黨籍立委高金素梅因涉嫌長期利用人頭詐領公費助理薪酬、違法輸入中國製新冠肺炎快篩試劑等案件，遭台北地檢署二度傳訊，訊後以100萬元交保，檢調大規模搜索與強制處分，全案持續偵辦中。對此，律師黃帝穎今（24）日指出，「高金素梅助理費付餐廳店長如花蓮副議長翻版，花蓮副議長拿助理費付民宿職員被依貪污條例收押判刑」。根據鏡週刊今報導，檢調掌握高金其中1名人頭助理在知名藝人張瓊姿所開的餐廳擔任店長，全案不法所得超過800萬元，加上高金素梅的核心助理張俊傑扮演關鍵角色，經常前往中國且金流異常，還利用女兒的帳戶洗錢，國安單位已介入調查，一旦遭突破，案情將擴大延燒。黃帝穎今日在臉書發文表示，高金素梅如果將助理公帑給付餐廳店長，即犯貪污治罪條例，利用職務詐取財物罪，處七年以上徒刑，花蓮縣副議長就是前例。黃帝穎指出，花蓮縣副議長潘月霞從2018至2022年將邱姓早餐店員工申報為議會公費助理，詐領助理補助費8萬5000元，當時潘月霞還和女兒將其在花蓮縣玉里鎮經營某特色民宿的張姓員工，也申報為議會助理，詐領助理補助費26萬5800元。黃帝穎續指，到卸任為止，潘月霞4年共詐領128萬9198元，遭法院裁定羈押禁見，羈押期滿提起公訴，法院依據貪污治罪條例「利用職務詐取財物罪」判刑。