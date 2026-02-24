我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立法院黨團今（24）日幹部選舉，原預計以不記名投票方式進行總召改選，未料「萬年總召」柯建銘直接稱，不用投票了，以後就拜託蔡其昌，最終獲得黨團一致鼓掌同意，老柯也正式交棒。對此，國民黨士林、北投議員參選人賴苡任分析，柯建銘應該不會辭去不分區立委一職，若今年底民進黨縣市長選舉大敗，或許就是老柯回來挑戰總召的時候。賴苡任提到，柯建銘從2002年第5屆立法院開始，當民進黨黨團總召到2026初年，一共掌權24年；如今「交棒」給蔡其昌，蔡其昌成為24年來第一位，老柯以外的總召，民進黨立法院黨團正式進入賴清德領導的新潮流時代，未來民進黨在立法院面對議題時的所有態度、說法、口徑會跟總統府高度一致，雜音將完全消失。「過去，大家總會開玩笑稱，民進黨中央就是中央廚房。」賴苡任直言，政論節目到青鳥側翼，都在講一樣的觀點，但至少在許多議題及議事協商時，柯建銘有自己的堅持及作法，這樣的黨團將走入歷史。至於老柯是否會因為卸任總召而辭去立委一職？賴苡任認為可能不會，因為總召一年選一次，今年年底如果民進黨縣市長選舉大敗，或許就是老柯回來挑戰總召的時候，如果辭立委，還怎麼回來？留得青山在，不怕沒柴燒。