新北市新莊區昨（23）日清晨發生一起國小女童墜樓身亡事件，檢警今（24）日下午會同法醫相驗，初步判定死因為創傷性顱內出血，並伴隨腦部閉鎖性骨折，最終導致中樞神經衰竭死亡。親友透露，女童近期在校疑似因與同儕交友情況出現問題，情緒受到影響，家屬質疑是否涉及校園霸凌，盼教育單位協助查明真相。這名12歲、就讀國小五年級的女童，23日上午7時44分被發現自新莊區中平路一處社區大樓17樓墜落至中庭，當場失去生命跡象。住戶聽聞聲響後外出查看，隨即報警處理。警消到場後將人緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治。警方並在頂樓發現女童書包，現場未發現明顯外力介入跡象。據了解，事發當天正值農曆年後開學第一天，女童疑似獨自搭乘電梯至高樓層後墜落。詳細事發過程仍待警方進一步調閱監視器畫面釐清。今日下午檢察官會同法醫於板橋殯儀館相驗遺體，確認死因為創傷性顱內出血及腦部閉鎖性骨折所致。女童父母與哥哥到場相驗時神情哀痛，難以接受突如其來的噩耗。家屬表示，希望新北市教育局啟動調查機制，釐清女童在校是否曾遭受霸凌或承受其他壓力來源，盼還原事件全貌。