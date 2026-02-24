我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德昨日新春開工之際邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜提出建言盼促成國情報告，對此今（24）日下午主持朝野黨團協商，強調總統來就成功，沒有共識就是零分，盼開創新局成立典範，並希望全程時間為2小時，第一階段總統報告半小時，第二階段立委依黨派分為5、5、2，每人5分鐘，第三階段總統再報告半小時，「總統66歲了，考慮他的攝護腺，1個小時讓他休息10分鐘」。韓國瑜針對賴清德赴立院國情報告主持朝野協商，在聽完各政黨發言後表示，強調希望大家都能達成共識，總統來就成功，沒有共識就是零分，又是虛晃一招。韓國瑜說，明年總統會不會來不知道，下一任總統會不會來也不知道，因此希望開創新局成立典範，這是100跟0。韓國瑜也建議流程，希望國情報告時間全程為2小時，第一階段總統報告半小時，第二階段立委依黨派分為5、5、2，每人5分鐘，第三階段總統再報告半小時，「總統66歲了，考慮他的攝護腺，1個小時讓他休息10分鐘」。