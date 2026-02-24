我是廣告 請繼續往下閱讀

日本千葉縣市川市動植物園近日一隻日本獼猴Panchi君（パンチ），因為把紅毛猩猩娃娃當成媽媽的可愛模樣，加上被母猴棄養的悲慘身世，在日本社群爆紅，許多人紛紛來到動物園為牠加油打氣，人潮爆滿。為何母猴會棄養小獼猴？專家提到三項可能影響養育的因素。Panchi君去年七月出生於市川動物園，在被母親遺棄後，園方為牠提供了一隻IKEA紅毛猩猩絨毛玩偶，上週Panchi又因遭其他猴子欺負，相關影像引發全球關注。由於缺乏母猴的引導協助融入族群，Panchi轉而從玩偶中尋求安慰，多次被拍到在圍欄內遭年長的日本獼猴拖行與追逐。在被其他猴子推開後，獨自抱著玩偶徘徊，儘管仍有少數幾隻猴子為牠理毛並安撫牠，但近期又被一隻體型大上牠很多的猴子猛烈地拖著繞圈，最後跑去躲在岩石後面，緊抱著玩偶。相關影片引發許多人討論，為何母猴會拋棄小猴子？根據衛報報導，澳洲國立大學的靈長類學專家貝西（Alison Behie）表示，這種情況雖然不常見，但在特定條件下可能發生，例如「年齡、健康狀況與缺乏經驗」等因素。就這次的情況來看，牠的母親是第一次當母親，顯示缺乏經驗。園方也指出，Panchi出生於天氣炎熱的夏天，那是一個高度壓力的環境。在外在壓力威脅生存的環境中，母猴可能會優先顧及自身健康與未來繁殖機會，而不是繼續照顧一隻可能被環境因素影響健康狀況的小猴。在Panchi被遺棄後，園方曾嘗試各種替代方式，包括將毛巾捲成不同厚度讓牠抓握，最後才試成那隻絨毛紅毛猩猩。動物園飼育員鹿野紘佑表示，「日本獼猴的幼猴一出生就會緊抓母親身體，以建立肌肉力量。同時，抓握某樣東西也能帶來安全感。但因為牠被遺棄，Panchi沒有任何可以抓住的對象」。園方認為這隻玩偶或許能幫助Panchi君重新融入猴群，貝西提到，Panchi的玩偶可能正在扮演依附對象的角色，尤其牠只有六個月大，很可能仍需要哺乳。至於其他猴子對Panchi的行為也並非霸凌或異常行為，而是正常的猴群社會互動。貝西提到，日本獼猴具有嚴格的母系階級制度，因此即便有母親陪伴在側，Panchi君仍可能面臨壓制與攻擊。若缺乏母親，「Panchi可能無法發展出適當的從屬反應，以表達對支配地位的服從，這可能對牠成年後融入群體的方式產生長期影響。」近幾日動物園湧入大量希望一睹Panchi風采的遊客。對此，園方加強了圍欄周邊的管制，並呼籲遊客保持安靜、避免使用板凳或三腳架拍照，且不要長時間逗留觀看。