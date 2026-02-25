我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼迪麗熱巴輕鬆駕馭高級訂製服，傲人體態即刻現形。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴嬰兒時期模樣（左圖），以及素顏、沒修圖的證件照，天然美貌被譽為「母胎美人」。（圖／翻攝自微博）

「中國尤物」迪麗熱巴出道13年，以《三生三世十里桃花》、《長歌行》、《你是我的榮耀》等劇走紅兩岸三地，有維吾爾族血統的她，小巧鵝蛋臉、精緻五官被日本人盛讚是「中國頂級美女」。近日微博瘋傳一組迪麗熱巴的禮服照，她上半身僅有兩條緞帶蓋住兩點，大方裸露豐滿上圍，尺度之大難得一見，連粉絲都驚呼：「這種衣服難道不會動一下就走光嗎？」曝光的照片，迪麗熱巴一頭長髮盤成髮髻，穿一套蘋果綠高級訂製服，該件服裝剪裁大膽，兩大條緞面布料裹住胸部，其餘部分露出胴體，因此女神圓弧雙峰呼之欲出，上半身幾乎是除了重點部位有遮掩，脖子到腰部均坦露在外，十分性感。粉絲見到迪麗熱巴這組美照，紛紛驚訝表示：「我是第一次見，太太太驚豔 」、「這啥時候的我X，咋沒見過」、「美麗的女人」、「像中世紀油畫」、「天啊！這種衣服難道不會動一下就走光嗎？怎麼貼緊肉的」、「又一套神級作品，這衣服太挑人了，熱巴完美駕馭！」不過也有人說：「沒必要穿這麼露的衣服吧？」入行至今，迪麗熱巴不時有整型的流言傳出，她嬰兒時期的照片曾經在微博瘋傳，曝光的舊照，小熱巴精緻五官逐漸成形，一對水漾大眼和深邃雙眼皮惹人憐愛，加上肉嘟嘟的腮幫子，美人基因可謂從小就很外顯，與現今長相如出一轍。除了襁褓時期的長相，迪麗熱巴無修圖證件照也曝光過，照片中，熱巴紮起馬尾、大素顏，正經地看著鏡頭，一雙美眸勾勒出如漫畫女主角般的眼型，不同於上妝後的艷麗，即便以裸肌示人，清秀外貌依舊美到令人無法忽視，可說讓整容傳聞不攻自破。