▲中龍鋼鐵公司舉辦115年新春開泰祈福儀式。(資料照／記者黃守作攝)

▲中龍鋼鐵公司舉辦115年新春開泰祈福儀式，由總經理梁乃文主持。(圖／中龍鋼鐵公司提供)

中龍鋼鐵公司於今(24)日，在該公司，舉辦115年新春開泰祈福儀式，祈望該公司將全力把握景氣回溫之契機，衝刺產能，再創高峰。中龍鋼鐵公司115年新春開泰祈福儀式，是由總經理梁乃文主持並擔任主典官，生產部門副總經理洪正雄、中龍鋼鐵企業工會理事長趙敏志擔任陪典官，有該公司經理部門、各單位主管及工會理監事等人與會，並焚香祈福，祈求馬年營運昌隆、平安順遂。中龍鋼鐵公司總經理梁乃文表示，過去一段時間的外在挑戰已隨美國對我國對等關稅的落實而逐步化解，此項利多將帶動下游傳統產業製造業回穩，市場動能轉趨積極，而在市場面上，今(115)年1、2月份鋼價已接連調漲，顯示鋼鐵市場正朝向正向、健康的軌道發展。梁乃文說，「深冬已過，景氣回溫」，中龍鋼鐵公司已做好準備迎接新一輪的成長，而隨著鋼鐵市場不利因素逐漸消弭，今年首季鋼價已呈現漲勢，該公司將全力把握景氣回溫之契機，衝刺產能，再創高峰。梁乃文指出，面對景氣春天的到來，中龍鋼鐵公司必須精進「設備操作」與「降本思維」，當市場需求回升，設備的穩健度與操作裕度是關鍵，唯有確保設備在穩定狀態下發揮最大產能，將生產量放大、節奏理順，才能發揮規模經濟效益，進而有效降低單位生產成本，提升公司的市場競爭力。梁乃文並指出，在營運衝刺之餘，他再次重申「安全」的核心價值，因為安全作業不只是為了應付督導檢查，更是為了守護每位同仁背後的家庭，期所有同仁必須「安全入心」，在現場作業時落實安全工作程序(SJP)，並提高專注度，建立互助提醒的安全文化，且期許每位夥伴都能以認真、專注的態度各司其職，將每位同仁用心的總和，轉化為公司達成年度目標的強大動能，展現中龍鋼鐵團隊合力，共創馬年佳績。中龍鋼鐵企業工會理事長趙敏志說，工會是公司最強大的後盾，在景氣迎來轉機之際，勞資雙方的緊密配合至關重要，未來工會將持續與公司攜手落實各項職安規定，確保公司在追求產量的同時，同仁也能在一個安全無虞的環境中工作，他期許新的馬年，公司能在穩健營運中持續精進員工福利，讓所有中龍鋼鐵夥伴都能分享經營成果，達成勞資雙贏的局面。