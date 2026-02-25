我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《成何體統》王楚然（左）、丞磊為了活下去攜手對抗穿書後的種種難題。（圖／翻攝自微博@丞磊）

▲宋軼（左）從來不和男主角炒作，丞磊是第一個。（圖／翻攝自微博＠電視劇與晉長安）

陸劇《成何體統》由王楚然、丞磊主演，兩人從現代穿越到劇本《穿書之惡魔寵妃》中，雙穿越的劇情讓該劇一上線就掀起討論度，32歲的丞磊過去曾搭檔過周也、虞書欣、宋軼等，一雙電眼和滿身的肌肉，讓他被封為女神收割機，和宋軼合作《與晉長安》時還被拍到私下互動親密，傳出宋軼為了他和白敬亭漸行漸遠。丞磊在《成何體統》中飾演平凡社畜張三，意外穿越到書中，變成皇帝夏侯澹，原本的夏侯澹殘暴無道，但丞磊只擔心自己偏頭痛的問題，還有古代洗澡的地方沒浴缸，為了活命與同樣穿書的王楚然聯手。32歲的丞磊原本就讀建築設計，因幫朋友忙而誤打誤撞成為臨演，憑藉181公分的「禁慾系薄肌」身材與深邃眼神，從低成本短劇《虛顏》嶄露頭角。過去他曾和周也搭檔演出《錦月如歌》，男女將軍CP非常吸睛。不過《錦月如歌》播出時，丞磊正和宋軼拍攝《與晉長安》，被拍到在餐廳用奶油互抹，而且宋軼過去不曾為了宣傳戲和男主角炒CP，卻和丞磊拍攝戲的番外親密照，兩人躺在沙發上依偎著彼此，宋軼也是在當時，將微博上網友提問「什麼時候跟白敬亭結婚」刪除，被說是迴避戀情。