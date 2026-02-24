蘋果iPhone功能越來越強大，不管是相機鏡頭、處理器還是電池續航力，每一次的升級都讓手機體驗更加完善，為了在小巧的機身中塞入更多的功能，蘋果採用了許多巧妙的隱藏設計來維持手機的美觀。像是在iPhone 17 Pro的相機鏡頭旁邊，就有一個神祕的小孔洞，就是「麥克風」功能，主要用來提升通話品質，同時也能幫助錄音時降噪提高錄音品質。
從iPhone XS系列開始，蘋果就在手機上配備了多達4個麥克風。除了背面鏡頭旁的這個小孔外，第二個麥克風位於前置鏡頭（或動態島）上方的黑色邊框中，而另外兩個則位於手機底部揚聲器格柵的旁邊。
主鏡頭旁麥克風可降噪、錄立體音
為什麼蘋果要塞進這麼多麥克風呢？早在2018年發布iPhone XR時，蘋果就曾說明這4個麥克風能讓iPhone在錄製影片時收錄立體聲，若是使用iPhone 16系列或更新的機型，這些麥克風還能支援「空間音訊」，讓影片的聲音體驗更加身歷其境。
至於鏡頭旁的麥克風還有不少實用任務，像是使用主鏡頭錄影時，可以精準捕捉鏡頭前方的主要音訊，讓畫面中的說話聲與環境音更清晰地傳達出來，而與其他麥克風協作之下，幫助iPhone在錄影時捕捉立體聲音效。還能在通話和錄製音訊時協助「降噪」，透過提供另一個音訊來源，幫助手機判斷並將你的聲音與背景噪音有效分離。
資料來源：蘋果
