年底地方大選越來越近，網紅「館長」陳之漢近日在直播中，喊話要「拉下民進黨」，並透露計畫籌辦類似實境秀的輔選節目，陪同民眾黨主席黃國昌、嘉義市長參選人張啓楷等白營及藍營候選人掃街爭取支持。館長表示，近期看到柯文哲到嘉義輔選張啓楷的熱鬧場面深受感動，考量到民眾黨缺乏傳統資源、經營自媒體辛苦，決定利用自身流量擔任主持人，帶領候選人走出戶外與選民互動，為白營注入戰力。過年期間民眾黨主席黃國昌，掃街拜票行程頻頻遭到嗆聲，甚至被罵「背骨仔」等難聽字眼。館長坦言，陪同掃街的風險極大，他深知自己長相兇惡且平時口氣直率，若在現場因忍不住怒氣與鬧場民眾對嗆，極易被媒體剪輯成「黑社會當街罵人」的負面畫面，不僅無法幫候選人加分，反而會讓場面陷入尷尬，甚至演變成全武行的衝突，拖累候選人選情。為避免成為選戰的負面變數，館長承諾屆時會克制情緒，僅以「主持人」的身分參與，不會親自跳下去與鬧場者爭辯。他表示，若理會挑釁者只會給對方流量，導致更多人來跟風鬧場，因此他會維持專業節奏，將現場衝突應對交給其他支持者處理。館長強調，儘管他在直播中罵人「罵得很爽」，但為了大局與候選人的形象，在活動中會展現理性，以免成為攻擊箭靶。