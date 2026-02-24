我是廣告 請繼續往下閱讀

食物煮熟後再吃 疾管署：嘔吐物應以漂白水消毒清潔

春節期間民眾南北往返、返鄉團圓及聚餐活動增加，親友相聚共食之際，增加疾病傳播風險。疾管署公布春節期間最新監測，腹瀉門急診就診破8萬人次，創下5年同期新高，且群聚案高達83%為諾羅病毒。疾管署署長羅一鈞提醒，接下來仍有飲食聚會及228連假，預期至3月仍是好發時期。依據疾管署監測資料顯示，國內今年第5週(2月1日至2月7日)腹瀉門急診就診14萬2814人次，第6週(2月8日至2月14日)腹瀉門急診就診17萬1756人次，春節連假前腹瀉疫情呈上升趨勢。另外國內第7週(2月15日至2月21日，春節期間)腹瀉門急診就診8萬308人次，較前一週(2月8日至2月14日) 17萬1756人次為低，主要因第7週適逢春節連假，多數門診休診所影響。此外，除夕至初五(2月16日至2月21日)，腹瀉急診就診人次為1萬5597人次佔急診總人次約為10.1%；全國近四週(第4週至第7週)共接獲122起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多。其中病原體檢驗陽性案件計37起，以檢出諾羅病毒(31件，占83.8%)為多。疾管署副主任李佳琳說，國際疫情部分，韓國、日本及英國諾羅病毒感染疫情持續上升，疫情為近5年最高；另外，中國、香港近期腹瀉病例也增加，義大利冬季奧運傳出諾羅病毒感染群聚疫情。羅一鈞指出，腹瀉春節就診比去年低6成，但仍然是5年同期次高，分析春節後腹瀉人數不會少，這段期間有飲食聚會，預估2至3月都是好發時期。羅一鈞說明，因為前年春夏經歷諾羅型別轉換，主要侵犯成年人，容易引起劇烈嘔吐與腹瀉。他表示，去年整年為流行年，國內去年最高單週就診超過20萬人次，因為台灣流行新型別時間比歐美較久，比較有抵抗力，仍需注意飲食衛生、多洗手。疾管署提醒，民眾如廁後、進食或準備食物前應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製菜餚及食物貯存注意飲食衛生，生熟食分開處理，且應避免生食生飲，食物澈底煮熟後再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產）。如有腹瀉、嘔吐等不適症狀，疾管署表示，請儘速就醫及落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險；餐飲及旅宿業者務必落實廚房環境消毒與清潔，並加強員工健康管理，如有疑似腸胃炎症狀請暫停工作，並於症狀解除48小時後才可上班。處理受污染的器物表面(如地面、門把等)前應戴上手套與口罩，以20c.c.漂白水加1公升清水(1,000 ppm)擦拭；患者嘔吐物及排泄物應以100c.c.漂白水加1公升清水(5,000 ppm)消毒清理，稀釋漂白水應當天配製並標示日期，必須加蓋並避免陽光照射，未使用完應於24小時後丟棄。旅遊返國後如有不適症狀應儘速就醫，並向醫師告知旅遊與接觸史，以利及早診斷與治療。